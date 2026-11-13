Suriye, turist vizesi uygulamasında yeni bir döneme geçti. 12 Kasım’dan itibaren Türkiye vatandaşları da dahil olmak üzere tüm yabancıların vize alabilmesi için ülkeye bir tur organizasyonuyla seyahat edeceğini belgelemesi gerekecek. Bireysel turistik ziyaretler için vize verilmeyecek.

Türkiye’nin güney komşusu Suriye, turist vizesi başvurularında yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. 12 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, Suriye’yi ziyaret etmek isteyen yabancıların ülkeye bir tur organizasyonu kapsamında gideceklerini belgelemesi gerekiyor. Yeni şartla birlikte, bireysel seyahat etmek isteyen turistlerin vize alması mümkün olmayacak.

2024 yılında Beşar Esad yönetiminin sona ermesinin ardından Ahmed el Şara liderliğindeki yeni yönetim tarafından idare edilen Suriye’de, turistlere yönelik vize koşulları değişti.

SURİYE’YE GİTMEK İSTEYENLERE TUR ZORUNLULUĞU

Yeni uygulamaya göre, Suriye’ye turist vizesi almak isteyen kişilerin bir tur operatörü aracılığıyla seyahat edeceklerini kanıtlamaları gerekiyor. Vize başvuruları yalnızca bir tur kapsamında ülkeye gitmeyi planlayan kişiler için değerlendirilecek.

Düzenlemenin ABD, Avrupa ülkeleri ve Türkiye dahil tüm ülke vatandaşlarını kapsadığı belirtiliyor. Buna göre, Türk vatandaşlarının da Suriye’ye bireysel seyahat etmek istemeleri halinde turist vizesi almaları mümkün olmayacak.

Suriye’ye tur düzenleyen bir şirketin yayımladığı açıklamada, "Vize onayı, bir tur operatörü aracılığıyla alınmalıdır; giriş izni ve ülkeye giriş kararını göçmenlik makamları verir. Onay süreci devam ederken seyahate çıkmayın" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE’DE 2,2 MİLYON SURİYELİ BULUNUYOR

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından yüz binlerce Suriye vatandaşı Türkiye’ye sığınmıştı. Son resmi verilere göre Türkiye’de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilerin sayısı yaklaşık 2,2 milyon.

Geçici koruma statüsünden çıkarak Türk vatandaşlığı kazanan Suriye uyruklu kişilerin sayısının ise 240 binin üzerinde olduğu belirtiliyor.

TÜRK VATANDAŞLARINA DA AYNI ŞART UYGULANACAK

Suriye’de Beşar Esad yönetiminin sona ermesinin ardından Türkiye ile yeni yönetim arasında yakın ilişkiler kurulmuştu. Buna rağmen Şam yönetiminin, turist vizesi için getirilen tur zorunluluğunu Türk vatandaşlarını da kapsayacak şekilde uygulaması dikkat çekti.

Suriye vatandaşları Türkiye’ye seyahat etmek için vizeye tabi tutulurken, Türkiye’den Suriye’ye gitmek isteyenlerin de yeni düzenleme kapsamında tur operatörü aracılığıyla başvuru yapması gerekecek.