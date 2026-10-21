Türkiye’nin tekstil devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişiyi işten çıkardı. TYH Tekstil, 13 fabrikasından 7’sini kapatarak çalışan sayısını 6 bin 900’den 1.900’e düşürdü. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Mehmet Kaya, ekonomik koşullar nedeniyle 5 bin çalışanla yollarını ayırmak zorunda kaldıklarını açıkladı.

Anadolu’daki yatırımları ve yarattığı istihdamla Türkiye’nin önde gelen sanayi kolları arasında yer alan tekstil ve hazır giyim sektörleri, son iki yıldır peş peşe kapanan fabrikalar ve işten çıkarılan yüz binlerce çalışanla gündemde. İki sektörün toplam 78,2 milyar dolarlık yatırımı hızla erirken, yaşanan ekonomik sıkıntılar sanayi kuruluşlarını da olumsuz etkiledi.

Döviz kurunun sınırlı artışına karşılık maliyetlerin yükselmesiyle özellikle hazır giyim sektörü rekabet avantajını hızla kaybediyor. Daralan ihracat ve iç pazarın etkisiyle büyük sanayi kuruluşları da fabrikalarını kapatmak zorunda kalıyor.

Bu durumun son örneklerinden biri olan TYH Tekstil, 13 fabrikasından 7’sini kapatmak zorunda kaldı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Mehmet Kaya, yaşadıkları süreci değerlendirerek, “Ekonomide yaşanan sıkıntı ister istemez bazı şirketleri daha olumsuz etkileyecekti. En yoğun etkilenenler arasına maalesef biz de girdik” dedi.

TYH TEKSTİL 7 FABRİKASINI KAPATTI, 5 BİN KİŞİYLE YOLLARINI AYIRDI

Konkordato sürecinden geçtiklerini belirten Selçuk Mehmet Kaya, Ekonomim’e yaptığı açıklamada şirketin küçülme sürecine ilişkin bilgi verdi.

Kaya, “Ekonomide yaşadığımız sıkıntılar bizi bu noktaya getirdi. 13 fabrikamız vardı, 6’ya indirdik. Özellikle hazır giyim tarafında büyük ölçüde küçüldük. 13 fabrikada 6 bin 900 kişiyle üretim yapıyorduk. 1900 kişiye indik. Yani, 5 bin personelimizle vedalaşmak zorunda kaldık. Hemen hepsi yetkin, işini iyi yapan çalışma arkadaşlarımızdı” diye konuştu.

Öte yandan, geçen haftalarda 73 yıl önce Kayseri’de kurulan ve Diesel, Replay, Guess, Mustang ve Levi’s gibi markalar için denim üretimi yapan Orta Anadolu şirketi de gündeme gelmişti. Şirketin, 1.500 kişinin çalıştığı fabrikasını kapattığı belirtilmişti.

10 BİN 624 İŞ YERİ ÜRETİMİ DURDURDU

Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin yaşadığı daralma, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından hazırlanan raporlara da yansıdı.

TGSD Başkanı Toygar Narbay, toplam 78,2 milyar dolarlık yatırımı bulunan sektörün korunması için stratejik alan olarak ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Sektörün dış ticaret performansına da dikkat çeken Narbay, 2025 yılında 15,8 milyar dolar net dış ticaret fazlası verildiğini belirtti.

Narbay, istihdam ve iş yeri kayıplarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

“Aralık 2022’den bu yana 362 bin 879 kayıtlı istihdam ve 10 bin 624 iş yeri kaybedildi. İmalat sanayisinin aynı dönemdeki kayıtlı istihdam kaybının yüzde 64’ü bu sektörde yaşandı” dedi.