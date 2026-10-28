Muğla'nın Dalaman ilçesinde Tersakan Deresi'nin taşması sonucu evler, iş yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı, iki yol ulaşıma kapatıldı. Köyceğiz-Ortaca kara yolunda heyelan meydana gelirken Bodrum'da evinde mahsur kalan hamile kadın ekiplerce kurtarıldı.

AA- Muğla'nın Dalaman ilçesinde etkili olan sağanak, Tersakan Deresi'nin taşmasına neden oldu. Dere suları çevredeki yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine yayıldı; çok sayıda ev, iş yeri ve bahçe su altında kaldı.

Trafik ekipleri, suyla kaplanan Dalaman Atatürk Caddesi ile eski Göcek kara yolunu ulaşıma kapattı. Yol kenarındaki nar ve narenciye bahçeleri ile çok sayıda ev taşkından etkilendi.

Su alarak zarar gören araçlar, çekicilerle bulundukları yerlerden alınarak sanayi sitesine götürüldü. Sağanak nedeniyle sanayi sitesinin bir bölümü, buradaki iş yerleri ve çevredeki tarım arazileri de su altında kaldı.

Anadolu Ajansı ekibinin dronla kaydettiği görüntülerde, çok sayıda evin, iş yerinin ve tarım arazisinin suyla kaplandığı görüldü.

HEYELAN KARA YOLUNUN BİR ŞERİDİNİ KAPATTI

Köyceğiz-Ortaca kara yolunun Kocabel mevkisinde heyelan meydana geldi. Yola düşen kaya parçaları ve toprak, kara yolunun bir şeridini kapattı.

Ekipler yolu temizlemek için çalışma başlatırken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

MAHSUR KALAN HAMİLE KADIN SEDYEYLE KURTARILDI

Bodrum'da kuvvetli yağış, Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi'nde su baskınlarına yol açtı. Cadde üzerindeki bir evde yaşayan hamile kadının mahsur kalması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine adrese Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, dereye dönen caddeden çıkamayan kadını sedyeyle güvenli alana taşıdı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen kadın, ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.