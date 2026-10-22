Dinçerler Group, Little Caesars Pizza'nın Türkiye operasyonunu devraldığını duyurdu. Münhasır temsilcilik anlaşması Detroit'te imzalanırken grup, tüm markalarıyla 2029'a kadar binin üzerinde şubeye ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.

Dinçerler Group CEO'su Mehmet Dinçerler, Little Caesars Pizza'nın Türkiye'deki yaklaşık 30 yıllık geçmişinde yeni bir dönemi üstlenmenin önemli bir sorumluluk ve büyüme fırsatı olduğunu belirtti.

Münhasır temsilcilik anlaşması, Little Caesars Enterprises, Inc. Global Perakende Başkanı ve CEO'su Paula Vissing ile Dinçerler Group CEO'su Mehmet Dinçerler'in katılımıyla markanın ABD'nin Detroit kentindeki merkezinde imzalandı.

DİNÇERLER GROUP'UN MARKA PORTFÖYÜ GENİŞLİYOR

Dinçerler Group, uluslararası markalarla büyüme stratejisi kapsamında 2012 yılında Gloria Jean's Coffees ile başladığı yolculuğunu, 2022'de Magnolia Bakery ve son olarak Little Caesars Pizza ile genişletti.

Şirket, tüm markalarıyla 2029 yılına kadar 1.000'in üzerinde şubeye ulaşmayı hedefliyor. Little Caesars Pizza'nın Türkiye operasyonunun devralınması da grubun büyüme stratejisinin yeni adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

MEHMET DİNÇERLER, HADİSE İLE EVLİLİĞİYLE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Dinçerler Group CEO'su Mehmet Dinçerler, iş hayatının yanı sıra şarkıcı Hadise ile yaptığı evlilikle de gündeme gelmişti. Çift, Nisan 2022'de Çırağan Sarayı'nda düzenlenen törenle evlenmişti.

Yaklaşık beş ay süren evlilik, Eylül 2022'de tarafların anlaşmalı olarak boşanmasıyla sona ermişti.