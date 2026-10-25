Türkiye perakende sektöründe dikkat çeken devir işleminin mali ayrıntıları ortaya çıktı. Sabancı Holding, CarrefourSA hisselerini A101’in sahibi Yeni Mağazacılık’a devrederken, sermaye hesaplamaları sonucunda alıcıya 92 milyon dolar ödeme yaptı. Kapanış hesaplarının kesinleşmesi üzerine holding, 6 milyon 470 bin 448 dolar daha ödedi.

Türkiye gıda perakendeciliğinin önemli devir işlemlerinden biri olan CarrefourSA’nın, A101’in sahibi Yeni Mağazacılık AŞ’ye devrinde nihai mali tablo netleşti. Hacı Ömer Sabancı Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı son bildirimle, hisse devrine ilişkin kapanış hesaplarının tamamlandığı açıklandı. Buna göre holding, alıcı tarafa 6 milyon 470 bin 448 dolar tutarında ek ödeme yaptı.

Son ödemeyle birlikte Sabancı Holding’in CarrefourSA’daki hisselerini devretme sürecinde alıcıya yaptığı toplam ödeme 91 milyon 949 bin 568 dolara ulaştı. Böylece satış işlemi, satıcının alıcıya ödeme yapmasıyla dikkat çekti.

CARREFOURSA’NIN SATIŞ SÜRECİ 17 NİSAN’DA BAŞLADI

CarrefourSA’nın devrine ilişkin süreç, Sabancı Holding ile Fransız perakende grubu Carrefour’un 17 Nisan 2026’da hisselerin Yeni Mağazacılık AŞ’ye devri konusunda anlaşmasıyla başladı.

Anlaşma, Sabancı Holding’in yüzde 57,12 ve Carrefour Nederland’ın yüzde 32,16 oranındaki paylarını kapsadı. Böylece CarrefourSA’nın toplam yüzde 89,28’lik hissesinin el değiştirmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumu’nun şartlı onayının ardından pay devir işlemleri 31 Temmuz 2026’da tamamlandı. Devirle birlikte CarrefourSA’nın yönetim kontrolünün Yeni Mağazacılık AŞ’ye geçmesinin önü açıldı.

SABANCI HOLDİNG NEDEN ALICIYA PARA ÖDEDİ?

İşlemin en dikkat çekici yönü, alışılmış şirket satışlarından farklı olarak satıcının alıcıya ödeme yapması oldu.

Anlaşmada CarrefourSA’nın toplam işletme değeri 325 milyon dolar olarak belirlenirken nihai hisse bedelinin hesaplanmasında kapanış tarihindeki net borç ve net işletme sermayesi kalemlerinin dikkate alınması kararlaştırıldı.

Bu hesaplamalar sonucunda hisse bedelinin sıfırın altına düşmesi üzerine Sabancı Holding, hisselerini sıfır bedelle devretti ve ilk aşamada Yeni Mağazacılık AŞ’ye 85 milyon 479 bin 120 dolar ödeme yaptı.

CARREFOURSA DEVRİNDE TOPLAM ÖDEME 92 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Kapanış hesaplarının kesinleşmesiyle Sabancı Holding, alıcı tarafa 6 milyon 470 bin 448 dolar tutarında ek ödeme gerçekleştirdi. Böylece devir sürecinde yapılan toplam ödeme 91 milyon 949 bin 568 dolar oldu.

Söz konusu tutar, CarrefourSA hisselerinin devri kapsamında alıcı tarafa yapılan toplam ödemeyi ifade ediyor. İşlem, şirketin belirlenen işletme değerinden farklı olarak net borç ve işletme sermayesi düzeltmelerinin nihai hisse bedeli üzerindeki etkisini de ortaya koydu.

CARREFOURSA VE A101 YENİ DÖNEME GİRİYOR

Devir işleminin tamamlanmasıyla Sabancı Holding ve Carrefour Grubu’nun CarrefourSA’daki ortaklıkları sona erdi. Şirketin yönetim kontrolü ise Yeni Mağazacılık AŞ’ye geçti.