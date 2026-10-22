Rekabet Kurulu, Nestlé'nin ambalajlı su işinde ABD merkezli Platinum Equity ile ortak girişim kurmasına izin verdi. Yüzde 50-50 ortaklıkla kurulacak Peranel bünyesinde, Erikli'nin yanı sıra Perrier ve S.Pellegrino gibi markalar da yer alacak.

Rekabet Kurulu, Nestlé S.A.'nın ambalajlı su faaliyetlerini kapsayan iş kolunda ABD merkezli yatırım şirketi Platinum Equity ile ortak girişim kurmasına izin verdi. Karar, Erikli Su başta olmak üzere Nestlé'nin küresel su operasyonlarında yeni bir dönemin önünü açtı.

Rekabet Kurumu tarafından 8 ve 15 Ekim 2026 tarihlerinde alınan birleşme, devralma ve muafiyet kararları kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklanan kararlar arasında enerji, gıda, sigorta, bankacılık ve portföy yönetimi sektörlerini ilgilendiren işlemler de yer aldı. Gıda sektöründe öne çıkan gelişme ise Nestlé'nin ambalajlı su faaliyetlerine yönelik ortaklık planının onaylanması oldu.

REKABET KURULU'NDAN NESTLÉ VE PLATINUM EQUITY ORTAKLIĞINA ONAY

Rekabet Kurulu, Nestlé S.A.'nın ambalajlı su faaliyetlerini kapsayan iş kolunda yeni bir ortak girişim kurulmasına izin verdi. Karara göre, Platinum Equity Advisors tarafından yönetilen veya danışmanlık verilen ve nihai olarak Platinum Equity tarafından kontrol edilen yatırım kuruluşları ile Nestlé arasında tam işlevsel bir ortak girişim oluşturulacak.

Onaylanan işlem, Nestlé'nin küresel su faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması açısından önem taşıyor. Ortaklık kapsamında tarafların su iş kolundaki faaliyetlerini yeni bir şirket çatısı altında birleştirmesi planlanıyor.

ERİKLİ SU DA ORTAKLIK KAPSAMINDA YER ALIYOR

Nestlé'nin Türkiye'de 2006 yılında bünyesine kattığı Erikli Su da küresel su operasyonlarının yeniden yapılandırılmasından etkilenecek markalar arasında bulunuyor. Şirketin su faaliyetlerine ilişkin daha önce duyurulan anlaşma kapsamında Nestlé ile Platinum Equity'nin yüzde 50'şer paya sahip olacağı bir ortaklık yapısı öngörülüyor.

Planlanan ortak girişimin Perrier, S.Pellegrino, Acqua Panna, Nestlé Pure Life ve Erikli gibi markaları kapsaması bekleniyor. Ortak girişimin Peranel adıyla faaliyet göstermesi planlanırken, markaların yeni yapılanma kapsamında faaliyetlerini sürdürmesi öngörülüyor.

NESTLÉ SU OPERASYONLARINDA YENİ YAPILANMAYA GİDİYOR

Dünyanın önde gelen gıda şirketlerinden Nestlé, küresel su faaliyetlerinde yeni bir yapılanmaya gidiyor. Şirketin su iş kolunda Platinum Equity ile ortaklığa yönelmesi, faaliyetlerini farklı bir organizasyon yapısı altında sürdürme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Nestlé'nin bu süreçte kahve, bebek maması ve evcil hayvan ürünleri gibi temel faaliyet alanlarına daha fazla odaklanmayı planladığı belirtiliyor. Şirketin su operasyonları ise ortak girişim modeliyle yeni bir döneme hazırlanıyor.

NESTLÉ'NİN SU FAALİYETLERİ ÇEVRESEL TARTIŞMALARLA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Nestlé'nin su faaliyetleri, son yıllarda çevresel konular ve özellikle Fransa'daki su arıtma uygulamalarına ilişkin soruşturmalar nedeniyle de gündeme geldi. Şirketin küresel su iş kolunda yeniden yapılanmaya gitmesi, bu faaliyetlerin gelecekte nasıl yönetileceği konusunda dikkat çekiyor.

Rekabet Kurulu'nun ortak girişim işlemine verdiği izinle birlikte, Nestlé ve Platinum Equity arasındaki ortaklığın hayata geçirilmesi yönünde önemli bir aşama geride bırakılmış oldu. Yeni yapılanmanın Erikli başta olmak üzere ilgili markaların faaliyetlerine ve su pazarındaki konumlarına nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.