Türkiye'nin köklü tatlı ve unlu mamul markalarından Özsüt'ün franchise operasyonlarını yürüten STP Gıda, konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirket ile yönetim kurulu başkanına 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Türkiye'de tatlı ve unlu mamul sektörünün köklü markalarından Özsüt'ün franchise işletmelerini yöneten STP Gıda, konkordato sürecine girdi. İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Urlulu hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Ekonomim'in haberine göre, 1938 yılında İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda faaliyetlerine başlayan Özsüt, 88 yıllık geçmişiyle sektördeki yerini korurken markanın franchise operasyonlarını yürüten STP Gıda son dönemde ekonomik sorunlarla gündeme geldi.

Bazı mağazaların faaliyetlerini sonlandırması ve çalışanların ücretlerinin ödenmesinde yaşanan aksaklıklar, şirketin mali durumuna ilişkin sorunları gündeme taşıdı.

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, STP Gıda ile şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Urlulu hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet uygulanmasına karar verdi. Mahkeme, konkordato sürecinin sağlıklı yürütülmesi amacıyla STP Gıda için üç kişilik, İbrahim Urlulu için ise bir kişilik geçici konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

İCRA TAKİPLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Mahkemenin geçici mühlet kararı kapsamında şirket aleyhine yeni icra takiplerinin başlatılması önlenirken, devam eden icra takipleri de durduruldu. Böylece konkordato incelemesi süresince şirketin mali durumunun korunmasına yönelik yasal tedbirler devreye alındı.

Özsüt, Türkiye genelindeki şubelerinin yanı sıra yurt dışındaki işletmeleriyle de geniş bir faaliyet ağına sahip. Markanın franchise operasyonlarını yürüten STP Gıda'nın konkordato başvurusuyla başlayan sürecin nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu oldu.