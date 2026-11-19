Sinop'ta kurulması planlanan Türkiye'nin ikinci nükleer santrali için Kanada ve Güney Kore'nin projeleri masada. Reaktör sayısı, teknoloji ve finansman seçeneklerinin değerlendirildiği süreçte 2027 yılı kritik önem taşıyor. Türkiye, Trakya'daki yeni nükleer santral yatırımları için de ABD, Rusya ve Çin ile görüşmelerini sürdürüyor.

Mersin'de bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından Türkiye'de kurulması planlanan ikinci nükleer enerji yatırımı için Sinop'taki çalışmalar sürüyor.

Karadeniz kıyısında inşa edilmesi öngörülen santral için Kanada ve Güney Kore, farklı reaktör teknolojileri ve finansman modelleri üzerinde çalışıyor. İki ülkenin yürüttüğü değerlendirmelerde reaktörlerin teknik özellikleri, kurulu güç kapasiteleri, yatırım maliyetleri ve finansman olanakları ele alınıyor.

KANADA VE GÜNEY KORE'NİN SİNOP PLANLARI

Kanada, Sinop'ta doğal uranyumla çalışan ve ağır su teknolojisini kullanan CANDU tipi nükleer reaktörlerin kurulmasını değerlendiriyor. Toplam 6 üniteden oluşması planlanan santralin, 4 bin 500 megavat kurulu güce ulaşması hedefleniyor.

Kanada'nın teknolojiye ilişkin fizibilite çalışmalarını Mayıs 2027'ye kadar tamamlaması, Sinop sahasına özel ön tasarımın ise 2028'in ilk aylarında hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Güney Kore ise Sinop için daha yüksek kurulu güce sahip bir proje üzerinde çalışıyor. İmzalanan mutabakat kapsamında, her biri 1.400 megavat kapasiteli 4 adet APR1400 tipi üçüncü nesil basınçlı su reaktörünün kurulması öngörülüyor.

Toplam 5 bin 600 megavat kurulu güce ulaşması planlanan projede, teknik hazırlıkların yanı sıra yatırımın finansmanı ve işletme modeli de değerlendiriliyor.

SİNOP İÇİN 2027 TAKVİMİ ÖNE ÇIKIYOR

Sinop Nükleer Güç Santrali için yürütülen çalışmaların önümüzdeki dönemde önemli bir aşamaya ulaşması bekleniyor. Kanada'nın Mayıs 2027'ye kadar tamamlamayı hedeflediği fizibilite çalışmasının, reaktör teknolojisinin Sinop sahasına uygunluğunun belirlenmesinde etkili olması öngörülüyor.

Güney Kore'nin yürüttüğü teknik ve finansal değerlendirmelerin de nihai yatırım modelinin oluşturulmasına katkı sağlaması bekleniyor. İki ülkenin sunduğu seçeneklerin incelenmesinin ardından Türkiye'nin kullanılacak teknoloji ve yatırım modeli konusunda karar vermesi öngörülüyor.

TRAKYA İÇİN DE NÜKLEER SANTRAL GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Türkiye, Sinop'un yanı sıra Trakya bölgesinde kurulması planlanan yeni nükleer güç santralleri için de uluslararası temaslarını sürdürüyor. ABD, Rusya ve Çin ile yürütülen görüşmelerde farklı reaktör teknolojileri, yatırım ortaklıkları ve finansman modelleri değerlendiriliyor.

ABD ile büyük ölçekli reaktörlerin yanı sıra küçük modüler reaktörler konusunda da iş birliği imkanları ele alınıyor. Rusya ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde edinilen tecrübenin yeni yatırımlara aktarılması üzerinde duruluyor.

Çin ile yürütülen temaslarda ise nükleer santral teknolojileri ve finansman seçenekleri gündemde bulunuyor.

Türkiye'nin yeni nükleer santral projeleriyle elektrik üretiminde kaynak çeşitliliğini artırması ve enerji arz güvenliğini güçlendirmesi hedefleniyor.