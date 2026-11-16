İzmir’de faaliyet gösteren, ihracat performansıyla ödül alan Dera Giyim’in iflasına karar verildi. Şirket için adi tasfiye süreci başlatılırken alacaklıların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde belgeleriyle başvurması istendi.

İzmir'in Buca ilçesindeki Ege Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Dera Giyim hakkında yürütülen konkordato davasında karar çıktı. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2025/669 Esas sayılı dosya kapsamında görülen davada, 11 Kasım 2026 tarihinde saat 15.37 itibarıyla şirketin iflasına hükmetti.

Kararın ardından İzmir İflas Müdürlüğü tarafından 2026/25 İflas dosya numarasıyla adi tasfiye işlemleri başlatıldı.

ALACAKLILAR İÇİN BAŞVURU SÜRESİ VE TOPLANTI TARİHİ AÇIKLANDI

İzmir İflas Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda, alacaklıların ve istihkak iddiasında bulunanların, alacaklarını dayanak belgeleriyle birlikte ilan tarihinden itibaren bir ay içinde müdürlüğe kaydettirmeleri veya teslim etmeleri gerektiği bildirildi.

İlanda ayrıca, şirkete borcu bulunanların borçlarını bildirmeleri, Dera Giyim'e ait malları elinde bulunduranların ise söz konusu malları iflas dairesine teslim etmeleri istendi.

İlk alacaklılar toplantısının 12 Ocak 2027 tarihinde saat 11.00'de yapılacağı duyuruldu. Toplantının, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi binasının F Blok 5'inci katında bulunan İzmir İflas Müdürlüğü toplantı odasında gerçekleştirileceği belirtildi. Alacaklıların toplantıya bizzat katılmaları veya yetkili vekil aracılığıyla temsil edilmeleri gerektiği kaydedildi.

İHRACAT BAŞARISIYLA ÖDÜLLENDİRİLMİŞTİ

Yönetim Kurulu Başkanlığını iş insanı Abdülkadir Gül'ün yürüttüğü Dera Giyim, konkordato sürecinden önce ihracat faaliyetleriyle öne çıkan şirketler arasında yer alıyordu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği verilerine göre şirket, 2022 yılında gümüş, 2023 yılında ise bronz kategorisinde en fazla ihracat gerçekleştiren firmalar arasında gösterilmişti.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Gül'ün, Muş'ta da faaliyet gösteren bir pantolon üretim tesisi bulunuyor.

Karar şu şekilde:

DERA GİYİM SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ, 2920620388 Vergi Nolu, 0292062038800001 Mersis Nolu, AKDENİZ MAH. CUMHURİYET BUL. AK İŞHANI NO: 64 İÇ KAPI NO: 3 KONAK / İZMİR Adresinde Kain,

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 11/11/2026 tarih ve 2025 /669 Esas sayılı ilamı ile saat: 15:37 İtibari ile iflasına karar verilen ve yukarıda adı ve adresi yazılı müflis hakkında tasfiyenin adi şekilde yapılması tensip kılınmış olduğundan,

1-Alacaklıların ve istihkak iddiası sahiplerinin alacak ve istihkaklarının ve bunların dayanağı olan belgeleri veya örneklerini bu ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde Müdürlüğümüze kayıt ettirmeleri veya tevdii eylemeleri,

2-Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini veya borçlarını bildirmeleri, aksi halde cezai sorumluluğu gerektireceği,

3-Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar o mallar üzerinde kanuni hakları saklı kalmak şartı ile bunları aynı süre içinde iflas dairesi emrine tevdii etmeleri, makul özre dayanmaksızın vermezlerse cezai sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

4- Müdürlüğümüzce alınan karar gereğince 12/01/2027 günü saat: 11:00 'da İzmir iflas Müdürlüğü toplantı odasında (İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Binası, F Blok, 5. Kat, Konak/İzmir) ilk alacaklılar toplantısı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri, müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin bu borcu tekeffül eden sair kimselerin bu toplantıda hazır bulunmaya hakları olduğu ilan olunur.