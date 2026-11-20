Kış aylarında doğalgaz kullanımının artmasıyla birlikte kademeli tarifedeki tüketim sınırları yeniden düzenlendi. Şehirlere göre değişen limitler, devlet desteğinden yararlanma koşullarını ve hanelerin ödeyeceği faturaları doğrudan etkileyecek.

Türkiye'nin en yüksek 10 binası, metre cinsinden yükseklikleri ve kat sayıları dikkate alınarak sıralandı. 2024 yılında tamamlanan ve 353,9 metre yüksekliğe ulaşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası binası, listenin ilk sırasında yer aldı.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK BİNASI ZİRVEYE YERLEŞTİ

İstanbul'da bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası binası, 2024 yılında tamamlanan inşaatıyla Türkiye'nin en yüksek binası unvanını aldı. 62 katlı yapı, 353,9 metrelik yüksekliğiyle listenin zirvesine yerleşti.

Merkez Bankası binası, ikinci sıradaki yapılardan 69,9 metre daha yüksek olmasıyla da öne çıktı.

İLK 10'DA İSTANBUL AĞIRLIĞI

Türkiye'nin en yüksek 10 binasının dokuzu İstanbul'da bulunuyor. İstanbul dışından listeye girmeyi başaran tek yapı ise İzmir'de yer alan Mahall Bomonti İzmir oldu.

2023 yılında tamamlanan 58 katlı Mahall Bomonti İzmir, 240 metrelik yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek yedinci binası olarak sıralamaya girdi.

İLK BEŞTE HANGİ GÖKDELENLER YER ALIYOR?

Listenin ikinci ve üçüncü sırasında, İstanbul'da 2017 yılında tamamlanan Skyland Office Tower ve Skyland Residential Tower bulunuyor. Her iki yapı da 284 metre yüksekliğe sahip.

Dördüncü sırada 280 metre yüksekliğindeki Metropol Tower Istanbul yer alırken, beşinci sırayı 261 metre yüksekliğindeki Sapphire Tower aldı.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK 10 BİNASI

Yükseklik ve kat sayıları dikkate alınarak hazırlanan sıralamada Türkiye'nin en yüksek 10 binası şöyle:

-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası – İstanbul | 353,9 metre | 62 kat

-Skyland Office Tower – İstanbul | 284 metre | 65 kat

-Skyland Residential Tower – İstanbul | 284 metre | 64 kat

-Metropol Tower Istanbul – İstanbul | 280 metre | 58 kat

-Sapphire Tower – İstanbul | 261 metre | 55 kat

-Emaar Square The Address Hotel & Residences – İstanbul | 244,6 metre | 51 kat

-Mahall Bomonti İzmir – İzmir | 240 metre | 58 kat

-VakıfBank Genel Müdürlük Kulesi 1 – İstanbul | 221,3 metre | 43 kat

-Nurol Life – İstanbul | 220 metre | 60 kat

-Istanbul Tower 205 – İstanbul | 220 metre | 54 kat