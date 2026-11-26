Türkiye'de doğal gaz boru hatları genişliyor. 2025 sonunda 235 bin kilometre olan doğal gaz şebekesinin uzunluğunun, bu yılın sonunda 250 bin kilometreyi aşması bekleniyor.

AA- Türkiye'nin doğal gaz dağıtım şebekesinin uzunluğunun, 2026 yılı sonunda 250 bin kilometreyi aşması bekleniyor. GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, gelecek 2-3 yılda yapılacak yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırımla tüm ilçelere doğal gaz ulaştırılmasının hedeflendiğini açıkladı. Arslan, 2040 yılında doğal gaz abone sayısının 30 milyonu, doğal gaza erişim imkanı bulunan nüfusun ise 90 milyonu aşmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, doğal gaz dağıtım piyasasının mevcut durumu ve sektörün 2040 vizyonuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Arslan, Türkiye'nin son 25 yılda gerçekleştirilen yatırımlarla küresel doğal gaz piyasalarında önemli bir konuma geldiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Şebeke uzunluğumuz 2025 sonu itibarıyla 235 bin kilometreyken bu yılki yatırımlarla şebeke uzunluğumuzu 250 bin kilometrenin üzerine çıkaracağız. Doğal gaz şebekesi uzunluğunda Avrupa'da en uzun doğal gaz şebekesine sahip ilk 3 ülke arasında yer alıyoruz."

Yıllık ortalama doğal gaz talebinin 58 milyar metreküp civarında olduğunu belirten Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin koordinasyonunda gelecek 2-3 yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yapılmasının planlandığını bildirdi. Arslan, yatırımlarla Türkiye'deki tüm ilçelere doğal gaz ulaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

DOĞAL GAZ ABONE SAYISININ 2040'TTA 30 MİLYONU AŞMASI BEKLENİYOR

Türkiye'deki doğal gaz abone sayısına ilişkin verileri de paylaşan Arslan, yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 23,4 milyon doğal gaz abonesi bulunduğunu belirtti.

Yılın son çeyreğinde 300 bin abonenin daha sisteme dahil olmasının beklendiğini aktaran Arslan, son 5 yılda ortalama yüzde 6 civarında büyüyen abone sayısındaki artışın bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 4 civarında gerçekleşeceğini ifade etti.

Arslan, 2030 yılına kadar abone sayısındaki yıllık ortalama büyümenin yüzde 3,5 civarında olacağını öngördüklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"2030 sonrasında Türkiye'nin nüfus artış hızının düşmesi ve 2000'li yılların başına kıyasla doğal gaz kullanımının ülke genelinde yaygınlaşması nedeniyle yıllık ortalama 300 bin yeni abonenin sisteme dahil olacağını öngörüyoruz. Bu da abone sayısında yıllık yüzde 1'lik artışa karşılık gelecek."

Arslan, bu öngörüler doğrultusunda 2040 yılında Türkiye'deki doğal gaz abone sayısının 30 milyonu aşmasının beklendiğini bildirdi.

2040'TTA NÜFUSUN YÜZDE 97'SİNE DOĞAL GAZ ULAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Doğal gaza erişimi bulunan nüfusun, dağıtım şirketleri ve sektör paydaşlarının gerçekleştirdiği şebeke yatırımları sayesinde istikrarlı şekilde arttığını belirten Arslan, Türkiye'de doğal gaz altyapısının ulaştığı noktaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"2020'de 84 milyonluk Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 83'üne doğal gaz ulaştırılırken, bugün itibarıyla ülke nüfusunun yüzde 87'si yani 75,5 milyon nüfusun doğal gaza erişim imkanı bulunuyor. Uzun vadeli projeksiyonlara göre hedefimiz, ülke nüfusunun neredeyse tamamına doğal gaza erişim imkanı sunmak. 2040 öngörülerine göre Türkiye nüfusunun 92,5 milyona ulaşması, doğal gaz ulaşan nüfusun ise 90 milyon olması ve bu sayede doğal gaza erişim imkanı olan nüfusun yüzde 97 civarına yükseleceğini öngörüyoruz."