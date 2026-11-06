1997 yılından bu yana İzmir’de demir çelik sektöründe faaliyet gösteren İzmir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ ile İzçe Dış Ticaret AŞ konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, iki şirkete de 3 aylık geçici mühlet verdi.

İzmir’de 1997 yılından bu yana demir çelik sektöründe faaliyet gösteren İzmir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ ile İzçe Dış Ticaret AŞ konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, iki şirkete de 3 aylık geçici mühlet verdi.

OTOMOTİV YEDEK PARÇADAN SAVUNMA SANAYİSİNE KADAR HİZMET VERİYOR

Ekonomim'in haberine göre, Bornova’da hurda ve çelik ticareti alanında faaliyet gösteren şirketler, 1997 yılında Mahmut Temurtaş ve Ramazan Temurtaş tarafından kuruldu.

Otomotiv yan sanayisi, yedek parça, ağır makine, makine imalatı, savunma sanayisi, tarım ve beyaz eşya sektörlerine yönelik çalışmalar yürüten şirketler, uzun yıllardır demir çelik sektöründe faaliyet gösteriyordu.

ŞİRKETLERİN DEVRİNDEN BİR AY SONRA KONKORDATO BAŞVURUSU

Şirketlerin Temurtaş ailesi tarafından Caner Bolat’a devredilmesinin üzerinden henüz bir ay geçmeden konkordato başvurusunda bulunması dikkat çekti.

Mahkemenin verdiği 3 aylık geçici mühlet kararıyla birlikte iki şirket için konkordato süreci başlamış oldu.