Türkiye’de il sayısının 100’e çıkarılmasına yönelik iddialar yeniden gündemde. Nüfusu, sanayi potansiyeli ve coğrafi konumuyla öne çıkan bazı ilçelerin il statüsüne geçirilmesi, bölgesel kamu hizmetlerinden vatandaşların idari işlemlerine kadar birçok alanda değişikliğe yol açabilir. İşte, il olmaya aday gösterilen 5 ilçe…

Türkiye'de il statüsü kazanma kriterlerine ilişkin hazırlanan değerlendirmede Alanya, Bandırma, Edremit, Fethiye ve Nazilli en güçlü adaylar arasında yer aldı. Değerlendirmeye göre koşulları karşılayan ilçe sayısı 24'ü aştı. Ancak bu ilçelerin il olması, TBMM'de kabul edilecek bir kanuna bağlı.

Turizm, sanayi ve ticaret hacimleriyle öne çıkan beş ilçenin yer aldığı listede, 359 bini aşan nüfusuyla Antalya'nın Alanya ilçesi ilk sırada gösterildi.

Bandırma liman ve sanayi faaliyetleriyle, Edremit turizm potansiyeliyle, Muğla'nın Fethiye ilçesi ticaret ve turizm ağırlığıyla, Aydın'ın Nazilli ilçesi ise tarımsal gücüyle değerlendirildi.

NÜFUS TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Değerlendirmede il statüsü için yalnızca nüfusun yeterli olmadığı belirtildi. En az 100 bin nüfus, mevcut il merkezine en az 30 ila 50 kilometre mesafe, ekonomik gelişmişlik, ulaşım bağlantıları ve çevredeki ilçelere idari merkezlik yapabilecek bir etki alanı temel ölçütler arasında sıralandı.

Koşulları sağlayan ilçelerin il yapılmasıyla mevcut büyükşehir ve il merkezlerinin idari yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.

İL STATÜSÜ İÇİN KANUN GEREKİYOR

İl statüsü idari bir kararla değil, TBMM'nin kabul edeceği kanunla kazanılabiliyor. Aktarılan sürece göre ilgili bakanlıkların saha incelemeleri ve altyapı raporlarının tamamlanmasının ardından hazırlanacak yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda oylanması gerekiyor.

Düzenlemenin TBMM gündemine taşınması bekleniyor. İlçelerin yeni il statüsü kazanması ise kabul edilecek kanunun Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla mümkün olacak.

İL OLMAYA ADAY GÖSTERİLEN İLÇELERİN TAM LİSTESİ

İl olma potansiyeli bulunduğu yönünde değerlendirmelere konu olan ilçeler şöyle sıralanıyor: