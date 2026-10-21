103 yıllık Şahin Sucukları’nın eski genel müdürü Ersin Erdoğan’ın, sahte evrak ve imzalarla şirket hesaplarından kendi hesabına yüz milyonlarca lira aktardığı iddia edildi. Tutuklanan eski genel müdür hakkındaki soruşturma sürerken, şirketin avukatı Mehmet Tav, Garanti BBVA yönetimine çağrıda bulunarak zararın karşılanması için somut adım atılmasını istedi.

Kayseri'nin köklü markalarından Şahin Sucukları'nda, eski genel müdür Ersin Erdoğan'ın sahte evrak ve imzalarla şirket hesaplarından kendi hesabına yüz milyonlarca lira aktardığı iddiası üzerine yürütülen soruşturmada tutuklama kararı çıktı. Şirketin avukatı Mehmet Tav, Garanti BBVA yönetimine zararın karşılanması çağrısında bulundu.

Eylül ayında gündeme gelen iddialar, şirketin iç denetim birimlerinin incelemelerinde ortaya çıktı. 1 Ocak–13 Ağustos 2026 tarihleri arasında yalnızca Garanti Bankası'ndaki tek bir şirket hesabından 54 ayrı işlemle toplam 120 milyon 130 bin TL çıkarıldığı belirtildi. Şirket yönetimi, elde edilen bilgi ve belgeleri adli mercilere iletti.

Soruşturma kapsamında beş şirket çalışanı ve bir banka personeli olmak üzere altı kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen beş şüpheliden eski genel müdür Erdoğan tutuklandı. Diğer dört şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin mal varlıklarına da tedbir konulduğu bildirildi.

Erdoğan, şirket yetkilisi Salih Fazlıoğlu'nun şehir dışında bulunduğu dönemlerde onun yerine imza attığını belirtti. Sözcü'den Ümit Karadağ'ın aktardığına göre, işlemleri şirketin bilgisi ve onayıyla gerçekleştirdiğini savunarak suçlamaları reddetti.

“SON 8 AYDA 120 MİLYON LİRA TESPİT EDİLDİ”

Sözcü'ye konuşan şirket avukatı Mehmet Tav, eski genel müdürün şirket yetkilisinin imzasını taklit ederek kredi çektiğini ve altın aldığını ileri sürdü. Tav, “Son 8 ayda 120 milyon lira tespit edildi. Gözaltına alınmadan önce kendisine ait tüm banka hesaplarını boşaltmış, arabasını satmış. Evi için tedbir var” dedi.

Garanti BBVA Kayseri OSB Şubesi'ndeki işlemlere dikkat çeken Tav, olayın imza doğrulama, müşteri güvenliği ve denetimin önemini gösterdiğini söyledi. Sürecin MASAK incelemelerine konu olduğunu belirten Tav, banka yönetimine şu soruyu yöneltti:

“103 yıllık bir markanın emeğinin ve birikiminin korunması için daha ne olması gerekiyor?”

BANKAYA NOTER İHTARNAMESİ GÖNDERİLDİ

Tav, banka yönetimine noter ihtarnamesi gönderdiklerini, arabuluculuk sürecini başlattıklarını ve banka yetkilileriyle birden fazla görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Şirketin zararının karşılanması için somut adım beklediklerini belirten Tav; sorumluların tespiti amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili adli mercilere hukuki başvurular yapacaklarını bildirdi. Tav, bankanın ve ilgili personelin hukuki, idari ve varsa cezai sorumluluklarının araştırılmasını talep edeceklerini ifade etti.