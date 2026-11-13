A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hakemi açıklandı. Pazar günü deplasmanda sahaya çıkacak millilerin mücadelesini İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Karşılaşmada VAR ve AVAR hakemleri de belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile oynayacağı zorlu karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Gruptaki 6. ve son maçına çıkacak olan milliler, pazar günü Fransa deplasmanında galibiyet arayacak. Saat 22.45'te başlayacak karşılaşmayı yönetecek hakem kadrosu da açıklandı.

MAÇIN HAKEMİ İNGİLTERE'DEN

UEFA'nın açıklamasına göre Fransa-Türkiye karşılaşmasında İngiliz hakem Chris Kavanagh düdük çalacak. Kavanagh'ın yardımcılıklarını Dan Cook ve Ian Hussin üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

VAR KADROSU DA BELLİ OLDU

Kritik karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini Darren England üstlenecek. Yardımcı Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak ise Michael Salisbury görev yapacak.

TEMSİLCİLERİMİZİN İKİ MAÇINI YÖNETTİ

İngiliz hakem Chris Kavanagh, bu sezon Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki iki karşılaşmasında da görev aldı. Kavanagh'ın yönettiği maçlarda Fenerbahçe, Sturm Graz'ı 2-0, Galatasaray ise Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti.