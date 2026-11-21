Türkiye’den gönderilen taze biberlerde Bulgaristan’daki sınır kontrolünde iki farklı pestisit kalıntısı tespit edildi. RASFF bildiriminde risk seviyesi “ciddi” olarak sınıflandırılırken sevkiyatın geçişine izin verilmedi ve ürünlerin imhasına karar verildi.

Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen taze biberlerle ilgili Avrupa Birliği Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden dikkat çeken bir bildirim yayımlandı. Bulgaristan'da gerçekleştirilen sınır kontrolünde, Türkiye menşeli biberlerde izin verilen limitlerle ilgili pestisit kalıntıları tespit edildi. Ciddi risk kapsamında değerlendirilen ürünlerin imha edilmesine karar verildi.

16 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan 2026.10178 numaralı RASFF bildiriminde, Türkiye'den gönderilen taze biberler konu edildi. Bulgaristan makamlarının sınır kontrolü sırasında yaptığı incelemelerde ürünlerde pestisit kalıntılarına rastlandı. Tatlı olmayan biberleri (Capsicum spp.) kapsayan bildirim, sevkiyatın sınırda durdurulmasının ardından sisteme kaydedildi.

BİBERLERDE İKİ FARKLI PESTİSİT KALINTISI TESPİT EDİLDİ

RASFF kayıtlarında yer alan bilgilere göre, Türkiye menşeli biberlerde Formetanate ve Fosthiazate adlı iki farklı pestisit kalıntısı belirlendi.

Yapılan analizlerde Formetanate miktarı 0,680 ± 0,340 mg/kg, Fosthiazate miktarı ise 0,135 ± 0,068 mg/kg olarak kayıtlara geçti.

Bildirimde ürünlerle ilgili risk seviyesi "ciddi" olarak sınıflandırıldı. Tespit edilen kalıntılar nedeniyle söz konusu sevkiyatın Avrupa Birliği'ne girişine izin verilmedi.

BULGARİSTAN'DAN İMHA KARARI

Bulgaristan makamları, sınır kontrolünde tespit edilen uygunsuzluk üzerine ürünlerle ilgili önlem aldı. RASFF bildiriminde, kontrol edilen biberlerin imha edilmesine karar verildiği belirtildi.