Tekstil sektörünün ardından ayakkabı sanayisi de üretimini yurt dışına taşıyor. Son 3,5 yılda istihdam yüzde 40, ihracat yüzde 50 gerilerken, sektörde 150 bin kişi işini kaybetti. Artan maliyetler nedeniyle firmalar üretim tesislerini Mısır ve Fas’a taşıyor.

Tekstil sektörünün ardından ayakkabı sektörü de ciddi bir krizle karşı karşıya. Son 3,5 yılda sektörde istihdam yüzde 40, ihracat ise yüzde 50 geriledi. Fabrikaların kapanmasıyla yaklaşık 150 bin kişi işini kaybetti.

Ekonomik koşullar nedeniyle vatandaşların yeni ayakkabı satın alma sıklığı azalırken, ayakkabı tamircilerine olan talep arttı. Tüketiciler, yeni ayakkabı almak yerine mevcut ayakkabılarını tamir ettirmeyi tercih etmeye başladı.

Sektörde faaliyet gösteren firmalar ise artan maliyetler nedeniyle üretim tesislerini iş gücü ve enerji maliyetlerinin daha düşük, vergi avantajlarının bulunduğu Mısır ve Fas gibi ülkelere taşıyor.

MALİYETLER ARTTI, İHRACAT GERİLEDİ

Sektörün ihracat verileri de yaşanan daralmayı ortaya koyuyor. 2022 yılında 377 milyon çift olan ayakkabı ihracatı, 2025'te 187 milyon çifte geriledi. İhracat geliri ise aynı dönemde 1,3 milyar dolardan 1 milyar dolara düştü.

Buna karşılık, 2022'de 25 milyon çift olan ayakkabı ithalatı, 2025'te 76 milyon çifte yükseldi.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, yerli üreticilerin artan maliyetlerin yanı sıra denetim sorunlarıyla da karşı karşıya kaldığını belirtti.

Sektörde düşük kıymet beyanı ve kayıt dışı ticaret nedeniyle haksız rekabet oluştuğu ifade edilirken, ayakkabı üretiminde kullanılan deri, taban, kauçuk, kimyasal maddeler ve diğer yan sanayi ürünlerinin maliyetlerindeki artışın da üreticileri zorladığı kaydedildi.

SEKTÖR İÇİN EYLEM PLANI ÇAĞRISI

Ayakkabı sektörünün üretim kapasitesini ve rekabet gücünü koruyabilmesi için sektöre yönelik kapsamlı bir eylem planı hazırlanması gerektiği belirtildi. Artan üretim maliyetleri, ithalat baskısı ve üretim tesislerinin yurt dışına taşınması karşısında yerli üreticilerin desteklenmesine yönelik adımlar atılması çağrısı yapıldı.