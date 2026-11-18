Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Türkiye’de çalışmayan yabancılara en az 150 bin dolarlık yatırımla 3 yıl, en az 200 bin dolarlık yatırımla 5 yıl ikamet izni verilebilecek. Yatırımın izin süresinin en az yarısı boyunca korunması gerekecek ve bu izin doğrudan vatandaşlık hakkı sağlamayacak.

Resmî Gazete'de yayımlanan “Yabancı Yatırımcılara Düzenlenecek İkamet İzinlerine Dair Karar” ile Türkiye'de çalışmayan ancak belirlenen yatırım şartlarını karşılayan yabancılar için yeni bir ikamet izni uygulaması başlatıldı.

Düzenlemeye göre, Türkiye'de en az 150 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında yatırım yapan yabancılara 3 yıl, yatırım tutarı en az 200 bin dolara ulaşanlara ise 5 yıl süreyle ikamet izni verilebilecek. Yatırımın, düzenlenen ikamet izninin süresinin en az yarısı boyunca ilgili hesapta veya yatırım aracında tutulması gerekecek.

BANKA MEVDUATINDAN YATIRIM FONLARINA KADAR FARKLI SEÇENEKLER SUNULACAK

Yeni uygulama kapsamında yabancı yatırımcılar, farklı finansal araçlara yatırım yaparak ikamet izni alabilecek. Düzenlemede yer alan yatırım seçenekleri şöyle:

-Türkiye'de faaliyet gösteren bankalarda mevduat hesabı açılması,

-Devlet borçlanma araçlarına yatırım yapılması,

-Gayrimenkul yatırım fonlarına katılım sağlanması,

-Girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapılması,

-Bireysel emeklilik sistemine dahil olunması.

Yatırımların belirlenen koşulları karşılayıp karşılamadığı, yatırımın türüne göre ilgili kamu kurumları tarafından denetlenecek.

Bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) görev alacak.

YATIRIMCILARIN EŞ VE ÇOCUKLARI DA KAPSAMA ALINDI

Yeni düzenleme, yalnızca yatırım yapan yabancılarla sınırlı tutulmadı. Yatırımcıların yabancı eşleri ile kendilerinin veya eşlerinin ergin olmayan ya da bağımlı durumdaki yabancı çocukları da ikamet izni uygulamasından yararlanabilecek.

Başvuru sürecinde uygulanacak usul ve esaslar ise İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek.

İKAMET İZNİ TÜRK VATANDAŞLIĞI HAKKI SAĞLAMAYACAK

Düzenlemeyle getirilen 3 ve 5 yıllık ikamet izinleri, yabancılara doğrudan Türk vatandaşlığı hakkı kazandırmayacak. Yatırım yoluyla vatandaşlık başvurularında geçerli olan mevcut mali şartlar uygulanmaya devam edecek.

Buna göre istisnai yoldan Türk vatandaşlığına başvurmak isteyen yabancıların;

-Gayrimenkul satın alımında en az 400 bin dolar,

-Banka mevduatı, devlet borçlanma araçları, belirlenen yatırım fonları veya bireysel emeklilik yatırımlarında en az 500 bin dolar tutarında yatırım yapması gerekiyor.

Vatandaşlık başvurusu kapsamında gerçekleştirilen yatırımların en az 3 yıl boyunca korunması şartı da devam ediyor.

İKAMET İZNİ VE VATANDAŞLIK ŞARTLARI BİRBİRİNDEN AYRILDI

Yeni düzenlemeyle yatırım yoluyla ikamet izni almak isteyen yabancılar için aranan mali kriterler, vatandaşlık başvurularında geçerli olan şartlardan ayrılmış oldu.

Önceki uygulamada yatırım yoluyla kısa dönem ikamet izni almak isteyen yabancıların, vatandaşlık başvurularında aranan yatırım kriterlerini karşılaması gerekiyordu.

Yeni kararla birlikte 150 bin dolar yatırım yapan yabancılara 3 yıl, 200 bin dolar yatırım yapanlara ise 5 yıl ikamet izni verilebilmesinin önü açıldı. Türk vatandaşlığı için geçerli olan 400 bin ve 500 bin dolarlık yatırım şartlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.