Alman otomotiv devi Volkswagen, bazı yüksek voltajlı batarya hücrelerinde tespit edilen olası üretim hataları nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 72 bin 700 elektrikli aracı geri çağırma kararı aldı. Bu süreçte bataryaların aşırı ısınma ve yangın riski taşıyabileceği belirtilirken araçların şarj seviyesinin ilk aşamada yüzde 80 ile sınırlandırılması planlanıyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, elektrikli araçlarında tespit edilen olası batarya sorunları nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 72 bin 700 aracı servise çağırıyor. Almanya'da yaklaşık 10 bin aracın geri çağırmadan etkilenmesi bekleniyor.

Şirketin geri çağırma kararı, daha önce Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt tarafından gündeme getirilen iddiaların ardından resmiyet kazandı. Süreç, farklı araç gruplarını kapsayan üç ayrı geri çağırma kampanyasından oluşuyor.

HANGİ MODELLER GERİ ÇAĞRILIYOR?

Geri çağırma kapsamında Volkswagen'in ID.3, ID.4, ID.7 ve ID. Buzz modellerinin yanı sıra Cupra Born'un belirli üretim partileri de yer alıyor. Volkswagen Grubu bünyesindeki Skoda modellerinde ise söz konusu soruna rastlanmadığı bildirildi.

Kampanyaların ikisi, 2022-2025 yılları arasında üretilen belirli Volkswagen modellerini kapsarken üçüncü kampanya, 2022-2024 yılları arasında üretilen Cupra Born araçlarını ilgilendiriyor. Etkilenen araç sahiplerine geri çağırma süreci hakkında bilgilendirme yapılacak.

BATARYALARDA YANGIN RİSKİ BULUNUYOR

Sorunun, bazı yüksek voltajlı batarya hücrelerindeki üretim kusurlarından kaynaklandığı belirtildi. Volkswagen'in açıklamasına göre şirket içi kalite kontrollerinde, bazı batarya hücrelerinin belirlenen standartları karşılamadığı tespit edildi.

Tedarikçilerin üretim süreçlerindeki hatalarla ilişkilendirilen kusurların, nadir durumlarda batarya hücrelerinde aşırı ısınmaya yol açabileceği ifade edildi. En olumsuz senaryoda ise yangın riski oluşabileceği kaydedildi.

KAZA VEYA YARALANMA BİLDİRİLMEDİ

Geri çağırma kararının olası risklere karşı önleyici tedbir amacıyla alındığı bildirildi. Alman Federal Motorlu Taşıtlar Otoritesi (KBA), söz konusu sorunla bağlantılı maddi hasar veya yaralanmayla sonuçlanan herhangi bir olayın bildirilmediğini açıkladı.

ŞARJ SINIRI YÜZDE 80 OLACAK

Volkswagen, ilk güvenlik önlemi olarak etkilenen araçların şarj kapasitesini yüzde 80 ile sınırlandırmayı planlıyor. Kısıtlamanın kablosuz yazılım güncellemesi aracılığıyla araçlara uygulanması öngörülüyor.

Sorunun kalıcı olarak nasıl giderileceği ise henüz kesinleşmedi. Handelsblatt'ın aktardığı bilgilere göre yetkili servislerde yüksek voltajlı bataryalar veya batarya modülleri incelenecek ve gerekli işlemler bu kontrollerin ardından belirlenecek.

İNGİLTERE VE ABD'DE DE GERİ ÇAĞIRMALAR VAR

İngiltere'de de benzer bir geri çağırma kampanyası başlatıldı. Buradaki süreç, belirli üretim dönemlerine ait ID.3, ID.4, ID.7, ID. Buzz ve ID. Buzz Cargo modellerini kapsıyor. 2022-2025 yılları arasında üretilen araçlardaki belirli bataryalar için de ilk aşamada yüzde 80 şarj sınırı uygulanacak.

ABD'de ise 2023-2026 model yılına ait 22 bin 524 Volkswagen ID.4 için ayrı bir batarya geri çağırması daha önce başlatılmıştı. Şirket, kalıcı çözüm uygulanana kadar bu araçların da yüzde 80'in üzerinde şarj edilmemesini öneriyor.

Ayrıca ABD'de 2026 yılının başlarında toplam 44 bin 551 ID.4'ü kapsayan iki ayrı geri çağırma kampanyası daha gerçekleştirildi. Handelsblatt, son geri çağırmanın ağırlıklı olarak Avrupa'yı etkilediğini bildirirken KBA, kampanyayı küresel çapta bir geri çağırma olarak tanımladı.