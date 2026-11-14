Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde nisan ayında meydana gelen ve 17 yaşındaki lise öğrencisi Muhammed Ali Kalkan’ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin davada mahkeme dikkat çeken bir karara imza attı. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, yaralanan kişi yönünden silah sayılırken sanık toplam 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı. Kararın, otomobilin bu kapsamda silah sayılması bakımından Türkiye’de bir ilk olduğu belirtildi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ ÖĞRENCİLERE ÇARPTI

Habertürk’ün haberine göre olay, nisan ayında Ergani ilçesinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Muhammed Mustafa Can, kaldırımda bulunan öğrencilere otomobille çarptı. Kazada 17 yaşındaki lise öğrencisi Muhammed Ali Kalkan yaşamını yitirirken Ahmet Çınar Üstü yaralandı. Sürücünün drift yaptığı ve alkollü olduğu tespit edildi.

Olayın ardından Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SANIK: KASTEN YAPMADIM

Tutuklu yargılanan Muhammed Mustafa Can, ifadesinde aracı izinsiz aldığını, ehliyetinin bulunmadığını ve olaydan önceki gece alkol kullandığını belirtti. Sanık savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir gece öncesinde iki bardak bira içmiştim. Hızım olay sırasında 50-60 km civarındaydı. Ben yola çocuk atlayınca el frenini çektim, direksiyonu çevirdim. Bu nedenle araba dönmeye başladı. Zikzakları kasten yapmadım. Araba kontrolümden çıktı. Olası kastla çarpmadım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum.”

MAHKEME, SONUCU ÖNGÖRMESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Başsavcılık, esas hakkındaki mütalaasında sanığın eylemini olası kastla gerçekleştirdiğini belirtti. Mütalaada, sanığın ortaya çıkabilecek sonucu öngörmesine rağmen davranışını sürdürdüğü vurgulanarak şu değerlendirmeye yer verildi:

“Sonucu göze alıp kabullendiği belirlenmiştir. Başka bir deyişle ‘olursa olsun’ diyerek eylemini gerçekleştirmiştir. Sanığın olası kast ile hareket ederek olası kastla çocuğun ölümü ve yaralanması suçunu işlediği belirlenmiştir.”

Mahkeme heyeti de kararında sanığın trafik kurallarına aykırı davranışlarına ve olayın meydana geldiği yerin özelliklerine dikkat çekti. Gerekçede; sanığın drift yaptığı, süratli şekilde araç kullandığı, okul çevresinde ve yayaların bulunduğu bir bölgede seyrettiği belirtildi.

Mahkeme, sanığın çevrede insanların ve okula giriş çıkış yapan öğrencilerin bulunduğunu görmesine rağmen ölüm veya yaralanmayla sonuçlanabilecek bir kazayı önlemek için herhangi bir davranışta bulunmadığını kaydetti. Sanığın meydana gelebilecek zararı öngörmesine rağmen eylemini sürdürmesi, olası kast değerlendirmesinde etkili oldu.

OTOMOBİL SİLAH SAYILDI, TOPLAM CEZA 28 YILI AŞTI

Mahkeme, Muhammed Mustafa Can’ı olası kastla öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bu ceza, yapılan değerlendirme sonucunda önce müebbet hapse, ardından 25 yıl hapis cezasına indirildi.

Ahmet Çınar Üstü’nün yaralanmasına ilişkin hükümde ise mahkeme, otomobili silah sayarak sanığa 3 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası verdi. Böylece sanık hakkında toplam 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasına hükmedildi.

Karara itiraz edilmesi üzerine dosya, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.