AA- Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projesi kapsamında Demirköprü Barajı'nın su yüzeyine güneş enerjisi santrali (GES) kuruluyor. Yaklaşık 500 dönümlük alanda hayata geçirilecek yatırımın bedelinin 41 milyon avro olması öngörülüyor. Santralin tamamının Mayıs 2027 sonunda devreye alınması planlanıyor.

Projede her biri 550 watt gücünde 91 bin 368 güneş paneli kullanılacak. Toplam 50,25 megavat pik panel kapasitesine sahip olacak santralin şebekeye aktarabileceği çıkış gücü ise 35 megavat olacak. Tesiste yıllık yaklaşık 77,6 milyon kilovatsaat elektrik üretilmesi hedefleniyor.

Önlisansı 23 Temmuz'da verilen projede saha çalışmalarına üç ay önce başlandı. Ekim ayında ilk panellerin suya indirilmesiyle yüzer sistemin kurulum aşamasına geçildi.

Farklı sayılarda panel içeren platformlar, kıyıda işçiler tarafından monte edildikten sonra tekneler aracılığıyla barajın iç kesimlerine taşınıyor.

YÜZER PLATFORM SİSTEMİ SU SEVİYESİNE GÖRE TASARLANDI

Demirköprü Barajı'nda su seviyesinin değişkenlik göstermesi nedeniyle yüzer platformlar, bağlama sistemleri ve kablo bağlantıları bu koşullara uygun şekilde tasarlandı.

Barajın taban yapısı, rüzgar ve dalga koşulları dikkate alınarak toplam ağırlığı 8 bin tona ulaşacak yüzer sistem için esnek bir bağlama mekanizması planlandı. Kablo bağlantılarında da su seviyesindeki yükselme ve alçalmalara uyum sağlayacak uzunluk payları bırakıldı.

Projede kullanılacak güneş panelleri, yüksek nem ve güneş ışığına dayanıklı özelliklere sahip ürünler arasından seçildi. Santral işletmeye alındığında rüzgar, su seviyesi ve platform hareketleri uzaktan izlenecek. Bağlama hatları ve platformlar da düzenli olarak kontrol edilecek.

Projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı. Kurulum ve işletme aşamalarında balık popülasyonu ile çevresel göstergeler, alınacak su numuneleri ve tutulacak kayıtlar aracılığıyla takip edilecek.

İLK ELEKTRİK ÜRETİMİ 2027'NİN İLK AYLARINDA HEDEFLENİYOR

Yatırımcı firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Balkaya, projede malzeme seçiminden mühendislik çalışmalarına kadar tüm aşamaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan tesisin kurulumuna özen gösterdiklerini ifade eden Balkaya, şunları kaydetti:

"Ülkemizin enerji gidişatına, enerjisine yön verecek bir adımda köşe başı olan bu tesisi layıkıyla yerine getirmeyi amaçladık. Santrali aşamalı olarak devreye alacağız, ilk 9 megavatlık elektrik üretimini 2027'nin ocak sonu ile şubat ortası arasında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Tesisin tamamını ise mayıs sonunda devreye almış olacağız. Burada yaklaşık 20 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir kapasite var.

Yüzer GES'lerin orman veya tarım arazisine ihtiyaç duyulmadan su yüzeyinde kurulabildiğini göstermiş olduk. Bunu yaparken kapladığınız yerde hem suyu koruyorsunuz ve buharlaşmasını engelliyorsunuz, su altındaki bitki örtüsüne, balık türleri ve balıkların büyümesi ve çeşitliliğine katkıda bulunuyorsunuz. Bu yönleriyle ciddi artısı olan yatırım türü."

Balkaya, Demirköprü Barajı'ndaki projeden elde edilecek deneyimi yeni yatırımlara aktarmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.