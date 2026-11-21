Her gün karşısında vakit geçirdiğiniz akıllı televizyonunuz, evinizdeki en büyük güvenlik açıklarından biri olabilir. 170 ülkeyi kapsadığı belirtilen casus yazılım ağına Türkiye'den de 32 bin 532 televizyonun dahil edildiği öne sürüldü. İddialara göre cihazlara daha üretim aşamasındayken gizli erişim sağlayan yazılımlar yerleştirildi. Uzmanların dikkat çektiği bu tehlike, akıllı televizyonların güvenliğini yeniden gündeme taşırken kullanıcıları da önlem almaya çağırıyor.

Akıllı ev teknolojilerinde güvenlik endişelerini artıran yeni bir siber saldırı iddiası gündeme geldi. Otonom robot süpürgelerin uzaktan ele geçirilmesine ilişkin tartışmaların ardından bu kez akıllı televizyonlar mercek altına alındı. İddiaya göre, Çin merkezli üretim hatlarında eski nesil televizyonları akıllı hale getiren yazılımlara sızan siber korsanlar, dünya genelinde milyonlarca cihazı kapsayan bir casus yazılım ağı oluşturdu.

FABRİKADAN ÇIKMADAN GİZLİ 'ARKA KAPI' YERLEŞTİRİLDİ

Ortaya çıkan teknik bilgilere göre siber saldırganlar, televizyonlar henüz üretim aşamasındayken cihazların işletim sistemlerine gizli bir 'arka kapı' yerleştirdi. Bu yöntemle dünya genelinde 1 milyon 472 bin cihazın uzaktan erişime açık hale getirildiği öne sürüldü.

TGRT Haber'in aktardığı bilgilere göre, Türkiye'de ise 32 bin 532 televizyonun söz konusu casus yazılım ağının kontrolü altında olduğu belirtiliyor.

SADECE DİNLEMİYORLAR, KİŞİSEL VERİLERİ DE HEDEF ALIYORLAR

Siber korsanların kurduğu sistemin yalnızca televizyon ekranındaki görüntüleri takip etmekle sınırlı olmadığı iddia ediliyor. Yazılım aracılığıyla kullanıcıların izleme alışkanlıklarının ve ekran hareketlerinin takip edilebildiği, ayrıca televizyonların bağlı olduğu ev içi Wi-Fi ağlarına erişim sağlanabildiği belirtiliyor.

Saldırganların ele geçirdikleri internet bağlantılarını kendi faaliyetlerini gizlemek ve farklı güvenlik sistemlerini aşmak için kullandıkları ifade ediliyor. Bunun yanı sıra elde edilen kişisel veriler üzerinden sahte hesaplar oluşturularak dijital dolandırıcılık yapıldığı, kullanıcıların internet bağlantılarının ise yasa dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere üçüncü kişilere kiralandığı öne sürülüyor.

UZMANDAN KRİTİK UYARI: "TELEVİZYONU EV İNTERNETİNDEN AYIRIN"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, fabrika çıkışında cihazlara yerleştirilen bu tür yazılımların kullanıcıların dinlenmesi ve izlenmesine imkân tanıyabileceğine dikkat çekti.

Kırık, televizyonda şüpheli bir durum tespit edilmesi hâlinde cihaz yazılımlarının mutlaka güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Akıllı televizyonların, cep telefonu ve bilgisayarların bağlı olduğu ana ev internetinden ayrılarak ayrı ve izole bir ağda kullanılmasının önemine işaret eden Kırık, siber güvenlik risklerine karşı yerli ve millî teknolojilerin geliştirilmesinin de hayati önem taşıdığını belirtti.