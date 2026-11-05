Türkiye'de sigara yasaklarının kapsamını genişletecek yeni düzenleme gündemde. Japonya ve Avustralya modellerinin incelendiği teklifte sokak, park, plaj ve duraklarda sigara kullanımına sınırlama getirilmesi, yalnızca belirlenen özel alanlarda sigara içilmesine izin verilmesi seçenekleri değerlendiriliyor.

Türkiye'de sigara kullanımına yönelik yasakların kapsamının genişletilmesi için yeni bir düzenleme hazırlığı yürütülüyor. AK Parti tarafından hazırlanan, sigara kullanımına ilişkin kısıtlamalar ile takviye edici gıdaların denetimini de içeren kanun teklifinin yeni yıla kaldığı öğrenildi. Ocak-şubat döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması beklenen teklifin, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gündeme gelmesi öngörülüyor.

AÇIK ALANLARDA SİGARA İÇMEYE YENİ KISITLAMALAR GELİYOR

Düzenlemenin en dikkat çekici başlıklarından birini açık alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni sınırlamalar oluşturuyor.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Japonya ve Avustralya'daki sigara yasakları ve uygulamaları mercek altına alındı. Japonya modelinden hareketle sokaklarda sigara içilmesinin sınırlandırılması ve kullanımın yalnızca belirlenen özel alanlarda serbest bırakılması seçenekleri değerlendiriliyor.

PARKLAR, PLAJLAR VE OTOBÜS DURAKLARI DA KAPSAMA GİREBİLİR

Avustralya'daki uygulamalar da yeni düzenleme için örnek alınan modeller arasında bulunuyor. Parklar, plajlar ve toplu taşıma durakları gibi açık alanlarda sigara kullanımına yönelik kapsamlı kısıtlamalar getirilmesi gündemde.

İncelenen Avustralya modelinde, açık hava mekânlarında sigara içilebilen alanların toplam alanın yüzde 50'sini aşmaması yönündeki uygulama da değerlendirilen seçenekler arasında yer alıyor.

SİGARA SATIŞINDA KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ GÜNDEMDE

Yeni düzenleme kapsamında sigara satışlarında kimlik doğrulama sisteminin devreye alınması da değerlendiriliyor. Japonya'daki uygulamalar örnek alınarak satış noktalarındaki denetimlerin sıkılaştırılması, özel sigara içme alanlarının oluşturulması ve sokaklarda sigara kullanımının sınırlandırılması üzerinde duruluyor.

DÖRT KURUM ORTAK DENETİM MEKANİZMASI KURACAK

Kanun teklifinin kapsamı yalnızca sigara yasaklarıyla sınırlı kalmayacak. Takviye edici gıdaların üretim ve satış süreçlerinin daha sıkı denetlenmesi de düzenlemenin önemli başlıkları arasında bulunuyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) katılımıyla ortak bir denetim mekanizması kurulması planlanıyor.

Yeni sistemle kaçak, sağlığa zararlı ve kayıt dışı üretilen takviye edici gıdaların tespit edilmesi ve bu ürünlerin piyasaya sunulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

YENİ SİGARA YASAKLARI NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Gözler, hazırlanan kanun teklifinin TBMM'ye sunulacağı tarihe çevrildi. Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından gündeme gelmesi beklenen düzenlemenin ocak-şubat döneminde milletvekillerinin değerlendirmesine sunulması öngörülüyor.

Henüz yasalaşmayan düzenlemede, hangi açık alanların kesin olarak yasak kapsamına alınacağı ve kısıtlamaların nasıl uygulanacağı netlik kazanmış değil. Nihai kapsam, kanun teklifinin Meclis'e sunulması ve yasama sürecinin tamamlanmasıyla belli olacak.