Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü vize serbestisi sürecinde geriye kalan 6 kriterin tamamlanması için mevzuat değişikliği bekleniyor. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun uyumlanmasına ilişkin düzenlemenin, bütçe görüşmelerinin ardından TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında 2013 yılında başlatılan vize serbestisi diyaloğu kapsamında belirlenen 72 kriterden 66'sı tamamlandı. Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilmesi için geriye kalan 6 kriter üzerindeki çalışmalar ise devam ediyor.

VİZE SERBESTİSİ İÇİN SON 6 KRİTER

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda, kalan kriterlerden biri olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun AB standartlarına uyumlu hale getirilmesine ilişkin düzenlemenin bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'e sunulacağını açıkladı.

Söz konusu düzenlemede sağlanacak ilerlemeye bağlı olarak diğer kriterler üzerindeki çalışmaların da sürdürülmesi planlanıyor. Bu kapsamda Europol ile iş birliği anlaşmasının imzalanması, cezai konularda adli iş birliğinin güçlendirilmesi, terörle mücadele mevzuatında değişiklik yapılması, yolsuzlukla mücadele ve Geri Kabul Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin yükümlülükler bulunuyor.

TEKNİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Meclis'e sunulması planlanan düzenlemede, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat değişikliği öne çıkıyor.

İlgili kamu kurumlarının çalışmaları sonucunda hazırlanan kanun değişikliği hakkında, 23 Ekim'de Avrupa Komisyonu ile teknik bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda ele alınan konulara ilişkin teknik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

KİŞİSEL VERİLER DÜZENLEMESİ TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin kriterin karşılanmasının, Europol ile iş birliği anlaşmasının imzalanmasının önünü açması bekleniyor.

Ancak söz konusu düzenlemenin Meclis'ten geçmesi, Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması için tek başına yeterli olmayacak.

Türkiye'nin kalan kriterleri yerine getirdiğinin Avrupa Komisyonu tarafından teyit edilmesi gerekiyor. Bu aşamanın ardından Komisyon tarafından hazırlanacak yasal düzenleme teklifinin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul edilmesi de şart.

TÜRK VATANDAŞLARINA 90 GÜNE KADAR VİZESİZ SEYAHAT İMKÂNI

Vize muafiyetinin yürürlüğe girmesi halinde Türk vatandaşları, Schengen ülkelerine 180 günlük dönem içerisinde 90 güne kadar olan kısa süreli seyahatlerini vizesiz gerçekleştirebilecek.

Ancak süreç tamamlanana kadar Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alma zorunluluğu devam edecek.

Bu süreçte vize başvurularının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalar da yürütülüyor. 15 Temmuz 2025'ten bu yana ise Kademeli Vize Sistemi uygulanıyor.