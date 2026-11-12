İstanbul'da 1992 yılından bu yana tekstil sektöründe faaliyet gösteren Bteks İstanbul Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ, konkordato sürecine girdi. Mahkeme, şirket ve bağlantılı taraflar hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

İstanbul'da tekstil sektöründe 34 yıldır faaliyet gösteren Bteks İstanbul Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret AŞ hakkında konkordato kararı verildi. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato talebini değerlendirerek 3 aylık geçici mühlet uygulanmasına hükmetti.

Mahkeme, konkordato sürecinin denetlenmesi için Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Adnan Ay, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hayri Hakan Kıvanç ve hukukçu Dr. Mehmet Fethi Şua'yı konkordato komiseri olarak görevlendirdi.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI

Mahkeme kararına göre, konkordato talebine itiraz etmek isteyen alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkemeye başvurabilecek.

Alacaklılar, konkordato mühleti verilmesi için gerekli şartların oluşmadığını öne sürerek talebin reddedilmesini isteyebilecek.

1992 YILINDA KILIÇ TEKSTİL OLARAK KURULDU

Faaliyetlerine 1992 yılında Kılıç Tekstil adıyla başlayan Bteks İstanbul, 2010 yılından itibaren çalışmalarını grup şirketi bünyesinde sürdürdü.

Kumaş terbiye alanında uzmanlaşan şirket, 15 bin metrekarelik üretim tesisinde kumaş yıkama ve boyama hizmetleri veriyor. Türkiye'de ve yurt dışında faaliyet gösteren markalar için üretim gerçekleştiren şirketin konkordato sürecine girmesi dikkat çekti.