Türkiye’nin yarım asırlık yatak üreticisi Mavi Ay Yatak bünyesindeki iki şirket hakkında yürütülen konkordato sürecinde mahkeme nihai kararını verdi; Avrupa’ya ihracat yapan köklü firmanın bağlantılı şirketleri için iflas kararı çıktı.

Türkiye’nin 46 yıllık köklü yatak üreticisi Mavi Ay Yatak ile bağlantılı şirketler hakkında yürütülen konkordato davasında mahkeme nihai kararını açıkladı. Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Ekim 2025’te yargıya başvuran ve Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından mal varlıklarına çeşitli kısıtlamalar getirilerek geçici mühlet tanınan grup bünyesindeki iki şirket hakkında iflas kararı verildi.

Yaklaşık bir yıl süren dava sürecinin ardından mahkeme, borçluların konkordato taleplerini reddederek Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Ada Yatak Baza Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile King Protrade Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’nin basit tasfiye usulüyle iflasına hükmetti.

Aynı dosyada yer alan diğer grup şirketleri Beyrut Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Turkuaz Yatak Baza Oturma Grupları İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin konkordato talepleri reddedilse de, İcra ve İflas Kanunu’nun 292. maddesindeki yasal şartların oluşmaması gerekçesiyle bu iki firma hakkında iflas kararı kurulmadı.

Mahkeme ayrıca, davacı gerçek kişilerin tacir sıfatı taşımamaları nedeniyle onlar yönünden de iflas yoluna gitmedi.

1980 YILINDAN İTİBAREN FAALİYET GÖSTERİYOR

Temelleri 1980 yılında Bursa’da atılan Mavi Ay Yatak, Türkiye’de fermuarlı yatak kılıfı üretiminin öncüsü olarak tanınmış, Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine gerçekleştirdiği ihracatla sektörün önemli aktörlerinden biri haline gelmişti. Geçmiş yıllarda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ihracat ödülü alan ve ikinci kuşak yönetiminde binlerce işletme arasından sıyrılarak KOBİ ve Girişimcilik Ödülü’ne layık görülen yarım asırlık üreticinin bağlantılı şirketleri, alınan bu kararla birlikte tasfiye sürecine girdi.