Türkiye otomotiv sektörünün önemli jant üreticilerinden Kare Metal Form Sanayi ve Ticaret A.Ş. iflas etti. Yıllık 300 bin adet üretim kapasitesine sahip şirketin konkordato talepleri mahkeme tarafından reddedilirken Çerkezköy'deki tesisleri için tasfiye süreci başladı.

Türkiye otomotiv sektörü için jant üretimi gerçekleştiren Kare Metal Form Sanayi ve Ticaret A.Ş. iflas etti. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren ve yıllık 300 bin jant üretim kapasitesine sahip şirket için tasfiye süreci başlatıldı. Mahkeme, şirketin konkordato taleplerini reddederek iflas kararı verdi.

Türkiye otomotiv sektörüne jant üretimiyle hizmet veren Kare Metal Form Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında yürütülen konkordato süreci iflas kararıyla sonuçlandı. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren şirket, yıllık 300 bin adet jant üretim kapasitesiyle sektörde yer alıyordu. Mahkemenin kararıyla birlikte şirketin faaliyetlerine ilişkin tasfiye sürecinin önü açıldı.

MAHKEMEDEN KONKORDATO TALEBİNE RET: ŞİRKETİN İFLASINA KARAR VERİLDİ

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Kare Metal Form Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin konkordato davasında kesin mühletin uzatılması ve konkordato taleplerini kabul etmedi. İcra ve İflas Kanunu'nun 292'nci maddesi kapsamında değerlendirme yapan mahkeme, şirketin iflasına hükmetti.

Kararla birlikte şirketin mali durumuna ilişkin konkordato süreci sona ererken tasfiye işlemleri de gündeme geldi. Yıllık 300 bin adet üretim kapasitesi bulunan şirketin iflası, otomotiv yan sanayisindeki gelişmeler açısından dikkat çekti.

KONKORDATO SÜRECİ ARALIK 2024'TE BAŞLAMIŞTI

Kare Metal Form Sanayi ve Ticaret A.Ş. için konkordato süreci Aralık 2024'te başlamıştı. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, 20 Aralık 2024 tarihinde şirket hakkında üç aylık geçici mühlet kararı vermişti. Böylece şirketin mali durumunu düzeltmesi ve borçlarını yeniden yapılandırması için hukuki süreç başlatılmıştı.

Şirket hakkında Mayıs 2026'da da iflas kararı verilmişti. 24 Kasım 2026 tarihli son kararla birlikte konkordato talepleri bir kez daha reddedildi ve iflas sürecine ilişkin karar netleşti. Çerkezköy'de üretim yapan şirket için tasfiye süreci başlarken, kararın şirketin alacaklıları ve diğer ilgilileri açısından sonuçları da takip edilecek.