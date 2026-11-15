Bünyesinde MediaMarkt'ın yanı sıra Saturn ve MediaWorld gibi köklü markaları da barındıran Ceconomy'nin kontrol hisselerinin devri, 1,34 milyar euro (yaklaşık 1,5 milyar dolar) bedelle resmen tamamlandı.

Perşembe günü kamuoyuyla paylaşılan bilgilere göre JD.com, hisse başına 4,60 euro üzerinden gerçekleştirdiği gönüllü satın alma teklifi neticesinde Alman perakende devinin sermayesinin ve oy haklarının yüzde 59,8'ini satın aldı.

Şirketin ortağı Convergenta'nın elinde bulundurduğu yüzde 25,3'lük payla birlikte iki yatırımcının Ceconomy'deki toplam hisse oranı yüzde 85,2 seviyesine çıktı. Bu devir işleminin ardından JD.com'un bağlı ortaklığı statüsüne geçen Ceconomy'nin finansal sonuçları, 12 Kasım tarihi itibarıyla Çinli grubun konsolide hesaplarına dahil edilmeye başlandı.

ÇİN'İN AVRUPA'DAKİ ETKİSİ ARTTI

Çin'in yoğun rekabet koşullarının hakim olduğu iç pazarının dışına açılarak Avrupa'daki etkinliğini artırmayı hedefleyen JD.com, bu stratejik satın almayla 11 Avrupa ülkesinde 1000'den fazla fiziksel mağazadan oluşan dev bir ağa erişim kazandı. Kendi lojistik ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini Alman devinin yerleşik perakende gücüyle birleştirmeyi amaçlayan Çinli şirket, Ceconomy'nin 2025 yılında yakaladığı 2,2 milyar müşteri etkileşimi ve 53 milyonu aşan sadakat programı üyesi sayesinde kıtada önemli bir müşteri tabanı avantajı elde etti.

OPERASYONLAR OLDUĞU GİBİ DEVAM EDECEK

Anlaşma şartları kapsamında, 50 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan Ceconomy'nin Avrupa'da bağımsız bir işletme olarak operasyonlarını sürdüreceği ve mevcut yerel teknoloji altyapısını kullanmaya devam edeceği kaydedildi. JD.com yönetimi ise satın alma sonrasında çalışan sayısında, mevcut istihdam sözleşmelerinde ya da mağazaların ve iş yerlerinin konumlarında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceğini bildirdi.