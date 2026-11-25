Fitch, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 gelişmekte olan ekonomiye yönelik sermaye akışlarında 2027'de de toparlanma beklemiyor. 2026'nın ilk yarısında net sermaye hareketlerinin negatife dönmesi, Fed'in faiz artırım beklentisi ve küresel piyasalardaki oynaklık gelişen piyasaların finansman görünümünü baskılıyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelişmekte olan ekonomilere yönelik sermaye akışlarında 2027 yılında belirgin bir toparlanma beklemediğini açıkladı. Kuruluş, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki büyüme farkının sınırlı kalmasının uluslararası sermaye hareketleri üzerinde baskı oluşturacağını öngördü.

Fitch, gelişmekte olan piyasalara yönelik sermaye akışlarını değerlendirdiği raporunda Türkiye, Çin, Brezilya, Rusya, Hindistan, Güney Kore, Meksika, Endonezya, Polonya ve Güney Afrika'ya ilişkin özel sermaye akışı tahminlerini güncelledi.

FED'İN FAİZ ARTIRIMLARI SERMAYE AKIŞLARINI BASKILAYACAK

Fitch, ABD Merkez Bankasının (Fed) 2027 yılında ilave faiz artırımlarına gitmesini ve bu adımın küresel finansal koşulları sıkılaştırmasını bekliyor. Kuruluşa göre küresel hisse senedi piyasalarında yaşanabilecek yüksek oynaklık da gelişmekte olan ekonomilere yönelik sermaye hareketlerini olumsuz etkileyebilir.

Gelişmekte olan ekonomilerin büyüme avantajının sınırlı kalması da uluslararası sermayeyi bu ülkelere çekme potansiyelini zayıflatan başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

400 MİLYAR DOLARLIK ZİRVE SONRASI SERMAYE AKIŞLARI GERİLEDİ

Fitch'in verilerine göre, Çin hariç dokuz büyük gelişmekte olan ekonomiye yönelik sermaye akışları 2007 ve 2011 yıllarında yıllık 400 milyar doların üzerine çıkarak zirve yaptı. Söz konusu tutar, bu ülkelerin toplam gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 4'üne karşılık geliyordu.

Ancak gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki büyüme farkının daralması ve Fed'in para politikasını normalleştirmeye başlamasıyla birlikte sermaye akışları 2015 sonrasında ivme kaybetti.

SERMAYE AKIŞLARI SALGIN SONRASI DİP SEVİYELERE YAKLAŞTI

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu dokuz gelişmekte olan ekonomiye yönelik net sermaye akışları, 2026 yılının ilk yarısında negatif bölgede kaldı. Böylece sermaye hareketleri, Covid-19 salgını sonrasında görülen en düşük seviyelere yaklaştı.

Fitch, bu gelişmede küresel finansal koşulların yanı sıra ülkelere özgü ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkili olduğuna dikkat çekti.

Raporda, Rusya'dan sermaye çıkışlarının 2022 yılından bu yana arttığı, Güney Kore'de ise hisse senedi yatırımları kaynaklı sermaye çıkışlarının son iki yılda hız kazandığı belirtildi.