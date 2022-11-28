Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nde yönetim değişti

Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin 50. Büyük Kongresi, hafta sonu Ankara’daki özel bir otelde yapıldı. Veterinerler, birliğin yeni merkez konseyini belirlemek için bugün oy kullandı. Çarşaf listeyle yapılan seçimi, Prof. Dr. Murat Arslan’ın öncülüğündeki ‘Meslekte Uyanış Platformu’ kazandı. Meslekte Uyanış Platformu, yedi kişiden oluşan merkez konseye beş isim sokmayı başardı.

Arslan’ın yanı sıra Prof. Dr. Murat Fındık, Melike Baysal, Taner Canbulut, Türkay Berberoğlu, Meslekte Uyanış Platformu’nun listesinden seçilirken birliğin eski başkanı Ali Eroğlu ile Enes Gazi Atıcı da yönetime girdi.

Seçim sonuçlarının belli olmasından sonra kürsüye çıkan Prof. Dr. Murat Arslan, katılan ve oy kullanan delegelere teşekkür ederek, “Delegenin iradesi ne diyorsa bizim ona uymamız gerekir. Delege, ‘Birlikte olun, birlikte yönetin demişti’ daha önce. Şimdi de aynı şeyi söyledi. Seçilen kim olursa olsun herkesin, aktif olarak görev yapan herkesin destek vermesi gerekiyor. Bu mesleği ayağa kaldırmamız için çok çalışmamız gerekiyor” dedi. (ANKA)