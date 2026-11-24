Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında yeni bir çalışma başlatıldı. Kurulan özel grup, başvuru işlemlerini kolaylaştıracak ve vize sürecini hızlandıracak düzenlemeler üzerinde çalışacak.

Türkiye ile Schengen ülkeleri arasındaki vize süreçlerinin kolaylaştırılması amacıyla yeni bir adım atıldı. Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında yaşadığı sorunların azaltılması ve işlemlerin sadeleştirilmesi için Shengen Çalışma Grubu kuruldu. Çalışma kapsamında, vize prosedürlerinin kolaylaştırılmasına yönelik somut teknik öneriler değerlendirilecek.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Türkiye ile Schengen ülkeleri arasında yürütülen yeni çalışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanlığı ile Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilciliklerinin ortak girişimiyle oluşturulan çalışma grubunun, vize başvuru süreçlerini daha kolay ve işlevsel hale getirmeyi hedeflediğini belirtti.

VİZE BAŞVURU SÜREÇLERİ SADELEŞTİRİLECEK

Dışişleri Bakanlığı ile Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcilikleri, Türk vatandaşlarının vize başvurularında karşılaştığı sorunları ve prosedürleri değerlendirmek üzere somut teknik öneriler üzerinde çalışmaya başladı. Bu kapsamda kurulan Schengen Çalışma Grubu, başvuru işlemlerinin kolaylaştırılması ve mevcut uygulamaların iyileştirilmesi için atılabilecek adımları ele alacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Avrupa Birliği nezdinde yürütülen girişimler sonucunda hayata geçirilen Cascade (Kademeli Vize Uygulaması) hakkında bilgi verdi. Fidan, uygulama sayesinde Türk vatandaşlarının hızlandırılmış prosedürle çok girişli Schengen vizesi alabilmesinin önünün açıldığını belirtti.

VİZESİZ SEYAHAT HEDEFİNDEN VAZGEÇİLMEDİ

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yürüttüğü Vize Serbestisi Diyaloğu'nun tamamlanması ve Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilmesi, öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Vize serbestisinin sağlanmasına yönelik süreç devam ederken, mevcut vize uygulamalarının kolaylaştırılması için diplomatik temasların da sürdürüleceği bildirildi. Yeni çalışma grubunun, bu süreçte yaşanan sorunların azaltılmasına ve başvuru prosedürlerinin daha etkin hale getirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

18 KASIM'DA ANKARA'DA ÖNEMLİ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çalışmalar kapsamında 18 Kasım'da Ankara'da Yerel Schengen İşbirliği (LSC) grubu toplantısı düzenlendi. Toplantıya Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcilerinin yanı sıra Avrupa Birliği Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu yetkilileri de katıldı.

Schengen vizesi prosedürlerinin ve başvuru verilerinin düzenli olarak değerlendirildiği toplantıda, ilk kez Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu temsilcileri de aynı çalışma kapsamında bir araya geldi.

Görüşmelerde, Türk vatandaşlarının vize başvurularında karşılaştığı sorunlar, mevcut prosedürlerin iyileştirilmesi ve vize süreçlerinin daha işlevsel hale getirilmesine yönelik teknik konular ele alındı.