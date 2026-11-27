Karadağ'ın Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirmesinin ardından Türkiye'den de karşılık geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Karadağ vatandaşlarının Türkiye'ye vizesiz giriş hakkı kaldırıldı. Böylece iki ülke arasındaki karşılıklı vize muafiyeti sona erdi.

Karadağ'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğunu yeniden yürürlüğe koymasının ardından Türkiye'den de karşılık geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan kararla, Karadağ vatandaşlarının Türkiye'ye vizesiz giriş hakkı kaldırıldı. Böylece iki ülke arasında uzun yıllardır uygulanan karşılıklı vize muafiyetinde yeni bir döneme girildi.

KARADAĞ, TÜRK VATANDAŞLARINA VİZE ŞARTI GETİRDİ

Türkiye ile Karadağ arasında uzun süredir devam eden vize muafiyeti uygulaması, Karadağ'ın aldığı kararla değişti. Daha önce Türk vatandaşları, umuma mahsus (bordo) pasaportlarıyla Karadağ'da 30 güne kadar vizesiz kalabiliyordu.

Karadağ yönetimi, 1 Kasım 2026 itibarıyla bordo pasaport sahibi Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirdi. Bu tarihten itibaren Karadağ'a seyahat etmek isteyen Türk vatandaşlarının önceden vize alması gerekiyor. Yeni uygulama, özellikle turistik gezi, tatil ve kısa süreli ziyaret planı yapan vatandaşları doğrudan etkiledi.

TÜRKİYE'DEN KARADAĞ'A VİZE KARŞILIĞI

Karadağ'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize zorunluluğunu başlatmasının ardından Türkiye de karşılık niteliğinde bir karar aldı.

27 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 12026 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Karadağ vatandaşlarının Türkiye'ye vizesiz girişine imkân tanıyan anlaşmanın ilgili hükümleri durduruldu.

18 Ocak 2008'de imzalanan ve 3 Mart 2008'de onaylanan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması, Karadağ'ın umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşları bakımından artık uygulanmayacak. Böylece Türkiye'ye seyahat etmek isteyen Karadağ vatandaşları da vize almak zorunda kalacak.

27 Kasım 2026 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren kararın kapsamı, özellikle Karadağ'ın bordo pasaport sahibi vatandaşlarıyla sınırlandırıldı.

KARADAĞ'IN VİZE KARARININ ARKASINDA AB UYUM SÜRECİ VAR

Karadağ'ın Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getirmesinin arkasında Avrupa Birliği'nin vize politikasıyla uyum süreci bulunuyor.

Karadağ Hükümeti, 23 Temmuz 2026'da aldığı kararla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere yönelik vize rejimini değiştirdi. Bu kapsamda Belarus, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye vatandaşlarına 1 Kasım 2026'dan itibaren vize zorunluluğu getirildi.

Karadağ yönetimi, söz konusu düzenlemeyle Avrupa Birliği'nin vize politikasına tam uyum sağlamayı ve üyelik sürecindeki yükümlülüklerini yerine getirmeyi hedeflediğini açıkladı.

İki ülkenin peş peşe aldığı kararlarla birlikte, Türkiye ile Karadağ arasındaki seyahatlerde uzun yıllardır uygulanan vize muafiyeti dönemi sona ermiş oldu.