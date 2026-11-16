Karadeniz'de Bulgaristan açıklarında Somali bayraklı BETUL 8 adlı yük gemisi battı. Romanya'nın Tulça kentinden Mısır'a yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyan gemideki 8 Türkiye ve 4 Azerbaycan vatandaşı, arama-kurtarma operasyonuyla sağ kurtarıldı.

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığının açıklamasına göre, geminin batmak üzere olduğunu bildiren acil yardım çağrısı saat 09.15'te alındı. Bunun üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Olayın, Bulgaristan'ın Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde, Kaliakra Burnu'nun yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda meydana geldiği bildirildi.

KURTARMAYA DÖRT SAVAŞ GEMİSİ KATILDI

Bulgaristan Radyosu'nun (BNR) Varna servisinin aktardığına göre, Karadeniz Mayın Karşı Tedbirler Deniz Görev Grubu'na bağlı dört savaş gemisi kurtarma çalışmalarına katıldı. Gemilerden ikisinin Bulgaristan'a, birinin Romanya'ya, diğerinin ise Türkiye'ye ait olduğu belirtildi.

Operasyona Bulgaristan Hava Kuvvetlerine ait iki helikopter ve bir Su-25 savaş uçağı da destek verdi. BNR Varna, 12 kişilik mürettebatın tamamının kurtarılmasıyla arama-kurtarma operasyonunun tamamlandığını bildirdi.

BATIŞ NEDENİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Bulgaristan medyasında geminin patlama sonrasında battığı yönünde haberler yer aldı. Ancak patlamanın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Gündeme gelen deniz mayını veya insansız hava aracı saldırısı iddiaları da henüz doğrulanmadı.

Batış nedeni henüz açıklığa kavuşmayan BETUL 8'in 1988 yapımı olduğu ve Optimus Marine tarafından işletildiği bildirildi.