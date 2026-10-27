Vietnam'daki Hoi An Antik Kenti'nde kıyafet kuralları nedeniyle tarihi alana alınmayan Türk turist aileyle ilgili olayın ardından uygulamanın ayrıntıları gündeme geldi. Omuzları ve dizleri açıkta bırakan kıyafetlerle bazı tarihi ve dini yapılara girişe izin verilmezken, kurallara uymayan turistlere özel bir para cezası uygulanmadığı belirtildi. Benzer bir olayın ağustos ayında Japon Köprüsü'nde de yaşandığı bildirildi.

Vietnam'ın en çok ziyaret edilen turistik noktalarından Hoi An Antik Kenti'ne giden Türk turist ailesi, kıyafetlerinin tarihi alanın kültürel ve manevi dokusuna uygun bulunmaması nedeniyle görevliler tarafından geri çevrilmişti. Olayın ardından bölgede uygulanan kıyafet kuralları yeniden gündeme geldi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hoi An; geleneksel mimarisi, tapınakları, tarihi evleri ve Japon Köprüsü ile Vietnam'ın önemli turizm merkezleri arasında bulunuyor. Bölgedeki bazı tarihi ve dini yapılara girişte ziyaretçilerin kıyafetlerine dikkat etmesi gerekiyor.

HOI AN'DA OMUZLARIN VE DİZLERİN KAPATILMASI BEKLENİYOR

Vietnam'da özellikle tapınaklar, pagodalar, dini yapılar ve tarihi mekânları ziyaret eden turistlerden bulundukları ortamın kültürel özelliklerine uygun giyinmeleri bekleniyor.

Ülkenin turizm bilgilendirmelerinde, bu tür alanlara girerken omuzların ve dizlerin kapatılması gerektiği belirtiliyor. Hoi An'daki tarihi evleri, tapınakları ve geleneksel toplantı salonlarını ziyaret edecek turistlere de benzer uyarılar yapılıyor.

Hafif kumaşlı uzun pantolonlar ve omuzları örten tişörtler, bu alanları ziyaret ederken tercih edilebilecek kıyafetler arasında gösteriliyor.

KIYAFETİ UYGUN BULUNMAYAN TURİSTLERİN GİRİŞİ ENGELLENEBİLİYOR

Hoi An'daki kıyafet uygulaması yeni değil. Kültürel miras yetkilileri, tarihi mekânların korunması ve bu alanlara duyulan saygının sürdürülmesi amacıyla ziyaretçilerin kıyafetlerine dikkat etmelerini istiyor.

Görevliler, kıyafetleri uygun bulunmayan turistleri girişlerde uyarabiliyor. Ziyaretçilerden kıyafetlerini değiştirmeleri veya daha uygun hale getirmeleri talep edilebiliyor.

Vietnamlı yetkililer, 2021 yılında tarihi ve dini mekânlarda uygun kıyafeti bulunmayan ziyaretçilere giysi sağlanmasına yönelik bir uygulama planlandığını da açıklamıştı.

AĞUSTOS AYINDA JAPON KÖPRÜSÜ'NDE BENZER BİR OLAY YAŞANDI

Hoi An'da benzer bir olayın 4 Ağustos 2026'da yaşandığı bildirildi. Tarihi Japon Köprüsü'nü ziyaret etmek isteyen yabancı bir kadın, transparan ve yüksek yırtmaçlı kıyafeti nedeniyle görevli tarafından durduruldu.

Turistin kıyafetinin tarihi yapının ziyaret kurallarına uygun olmadığını belirten kadın rehber, durumu İngilizce anlatarak ziyaretçiden alandan ayrılmasını istedi. Uyarının ardından turist ve beraberindeki kişiler tarihi yapıdan ayrıldı.

Olayın ardından Hoi An Dünya Kültür Mirası Koruma Merkezi yetkilileri de kıyafet kurallarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

KIYAFET KURALLARINI İHLAL EDENLERE PARA CEZASI UYGULANIYOR MU?

Yetkililerin Ağustos 2026'da yaptığı açıklamaya göre, Hoi An'ın tarihi bölgesindeki müze ve anıtsal yapılarda uygunsuz kıyafetler nedeniyle uygulanacak özel bir para cezası düzenlemesi bulunmuyor.

Bu nedenle görevlilerin öncelikli yaklaşımı, ziyaretçileri bilgilendirmek ve uyarmak, ayrıca kıyafetlerini uygun hale getirmelerini istemek oluyor.

Ancak özel bir para cezasının bulunmaması, ziyaretçilerin tarihi yapılara her türlü kıyafetle girebileceği anlamına gelmiyor. Görevliler, kıyafetleri uygun bulunmayan kişilerin ilgili yapılara girişine izin vermeyebiliyor.

GELENEKSEL AO DAI KIYAFETİ DE TARTIŞMA YARATMIŞTI

Hoi An'da haziran ayında da iki yabancı turistin Vietnam'ın geleneksel kıyafeti ao dai ile gezmesi tartışmalara neden olmuştu.

Kıyafetlerin geleneksel kullanım biçimine uygun olmadığı gerekçesiyle turistlerin uyarıldığı, olayın ardından yerel yönetimin inceleme başlattığı bildirildi.

Hoi An yerel yönetimi, turistlere bölgenin kültürel özelliklerinin anlatılması ve ziyaretler sırasında uygun kıyafetlerin tercih edilmesi konusunda bilgilendirme çalışmalarının sürdürüldüğünü açıkladı.

VİETNAM'A GİDECEK TURİSTLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Vietnam'a seyahat edecek turistlerin özellikle tapınak, pagoda, tarihi ev ve dini yapıları ziyaret etmeden önce kıyafet kurallarını kontrol etmeleri öneriliyor.

Bu alanlarda omuzları ve dizleri örten kıyafetlerin tercih edilmesi, transparan veya aşırı açık giysilerden kaçınılması önem taşıyor. Bazı kutsal alanlarda şapka ve ayakkabıların çıkarılması da istenebiliyor.