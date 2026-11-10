TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Eylül 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6, bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı. Madencilik, imalat ve enerji sektörlerinin tamamında hem yıllık hem aylık artış kaydedildi.

DHA- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2026 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6, bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı.

ÜÇ ALT SEKTÖRDE YILLIK ARTIŞ

Sanayinin alt sektörlerinde yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6 yükseldi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksindeki artış ise yüzde 4 oldu.

İMALATTA AYLIK ARTIŞ YÜZDE 2,3

Bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de aylık yüzde 0,1 yükseldi.