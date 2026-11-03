Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre enflasyon, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,58 artarken yıllık bazda yüzde 29,77 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 31,23 oldu.

TÜFE, 2026 yılı ekim ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 27,52, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,77 yükseldi.

YILLIK ENFLASYONDA GIDA, ULAŞTIRMA VE KONUT ÖNE ÇIKTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri incelendiğinde, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,73, ulaştırmada yüzde 36,39, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda ise yüzde 40,24 artış kaydedildi.

Yıllık enflasyona katkı bakımından gıda ve alkolsüz içecekler 6,81 yüzde puanla ilk sırada yer aldı. Ulaştırmanın katkısı 6,10, konut grubunun katkısı ise 4,71 yüzde puan oldu.

GIDA FİYATLARI EKİMDE YÜZDE 3,50 ARTTI

Ekim ayında ana harcama gruplarındaki aylık değişimlere bakıldığında, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 3,50 ile en yüksek artışın görüldüğü gruplardan biri oldu. Ulaştırmada yüzde 2,02, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda ise yüzde 2,84 artış gerçekleşti.

Aylık enflasyona söz konusu grupların katkısı gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,84, ulaştırmada 0,36, konutta ise 0,34 yüzde puan olarak hesaplandı.

174 ALT HARCAMA GRUBUNUN 134'ÜNDE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

TÜFE kapsamında incelenen 174 alt harcama sınıfının ekim ayı verilerine göre 134 sınıfın endeksinde artış yaşandı. 29 alt sınıfın endeksinde düşüş görülürken 11 alt sınıfta ise değişim kaydedilmedi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YILLIK YÜZDE 28,46 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç tutularak hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B), ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2 arttı.

Bu göstergede yıllık artış yüzde 28,46, yılın aralık ayına göre artış yüzde 25,87, on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 30,45 olarak gerçekleşti.