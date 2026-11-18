Türkiye'de işsizlik 2026 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 8,1'e yükseldi. İşsiz sayısı 46 bin kişi artarken istihdam 62 bin kişi azaldı. Geniş tanımlı işsizliğin göstergesi olan atıl işgücü oranı ise yüzde 30,9'a ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını açıkladı. Veriler, işsizlikte artış ve istihdamda gerileme yaşandığını ortaya koydu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan artarak yüzde 8,1 oldu. 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı ise 46 bin kişi artışla 2 milyon 870 bine yükseldi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda ise yüzde 10,7 olarak kaydedildi.

İSTİHDAMDA 62 BİN KİŞİLİK DÜŞÜŞ

TÜİK verilerine göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı üçüncü çeyrekte 62 bin kişi azalarak 32 milyon 434 bine geriledi.

İstihdam oranı da 0,3 puanlık düşüşle yüzde 48,3 olarak hesaplandı. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7, kadınlarda ise yüzde 31,4 oldu.

Aynı dönemde işgücü 17 bin kişi azalarak 35 milyon 304 bine düştü. İşgücüne katılma oranı ise 0,2 puan gerileyerek yüzde 52,6 seviyesine indi. İşgücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda yüzde 35,1 olarak gerçekleşti.

GENÇ KADINLARDA İŞSİZLİK YÜZDE 21,3'E ÇIKTI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, üçüncü çeyrekte 0,1 puan artarak yüzde 14,1'e yükseldi.

Genç erkeklerde işsizlik yüzde 10,4 olarak hesaplanırken genç kadınlarda bu oran yüzde 21,3'e ulaştı. Böylece genç kadınların işsizlik oranı, genç erkeklerin yaklaşık iki katına çıktı.

SANAYİ SEKTÖRÜNDE 133 BİN KİŞİLİK KAYIP

İstihdamın sektörlere göre dağılımında en dikkat çekici düşüş sanayide yaşandı. Bir önceki çeyreğe kıyasla sanayi sektöründe çalışanların sayısı 133 bin, tarım sektöründe ise 58 bin kişi azaldı.

Hizmet sektöründe 120 bin, inşaat sektöründe ise 9 bin kişilik istihdam artışı kaydedildi.

Toplam istihdamın yüzde 60,3'ünü hizmet sektörü oluşturdu. Sanayinin payı yüzde 19,3, tarımın payı yüzde 13,6, inşaatın payı ise yüzde 6,8 olarak belirlendi.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 30,9'A YÜKSELDİ

İş gücü piyasasının önemli göstergelerinden atıl işgücü oranında da yükseliş görüldü. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, bir önceki çeyreğe göre 1 puan artarak yüzde 30,9'a çıktı.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,5 olurken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 42,3 SAAT OLDU

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre değişmedi. Ücretli veya ücretsiz çalışanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,3 saat olarak kayıtlara geçti.