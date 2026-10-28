AA- ABD Başkanı Donald Trump, salı günü Teksas'ın Corpus Christi kentinde düzenlenen ara seçim mitinginde Venezuela'nın ABD'nin 51'inci eyaleti olabileceğini dile getirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirten Trump, petrol anlaşmalarını da gündeme getirdi.

Venezuela ile ilişkilerin çok iyi bir noktaya geldiğini savunan Trump, “İlişkimizin çok, çok iyi, harika hale geldiği Venezuela'ya teşekkür etmek istiyorum” dedi.

PETROL ANLAŞMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Trump, iki ülke arasında yapılan anlaşma kapsamında Venezuela'dan ilk 1 milyon varil petrolün ABD'ye ulaştığını açıkladı. Söz konusu petrolün, Teksas'ta Corpus Christi'nin de aralarında bulunduğu rafinerilerde işleneceğini belirten Trump, anlaşmanın ABD'nin petrol arzı üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Venezuela'daki yatırımların yeni iş imkanları oluşturduğunu ileri süren Trump, ülkenin ekonomik açıdan refaha kavuşacağını söyledi.

“51'İNCİ EYALETE DÖNÜŞEBİLİR”

Venezuela'nın geleceğine ilişkin değerlendirmesinde ABD Başkanı Trump, “Müreffeh bir ülke olacak ve kim bilir? Belki yakın bir gelecekte müreffeh bir 51'inci eyalete dönüşecek. Bu mümkün” ifadelerini kullandı.

Trump, konuşmasının devamında Venezuela'nın ABD'nin eyaleti haline gelmesi fikrini yeniden gündeme getirdi. Ülkede bir başkan yerine vali seçilmesi ihtimalinden söz eden Trump, “Hadi yapalım. Bunu 51'inci eyalet yapalım. Bir başkan yerine bir vali için seçim yapacağız. Buna ne dersin? Biliyorsun, çok fazla petrolleri var” diye konuştu.