ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa’da yaşanan olayların temelinde göçmenlerin bulunduğunu öne sürerek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u eleştirdi. Avrupa ülkelerinin göç politikalarını değiştirmesi gerektiğini savunan Trump, mevcut yaklaşımın sürmesi halinde “Avrupa diye bir şey kalmayacak” ifadeleriyle sert çıkıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa’nın göç politikalarını değiştirmemesi halinde geleceğinin tehlikeye gireceğini ileri sürdü. Oval Ofis’te yolsuzlukla mücadele konulu toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Avrupa kendine çeki düzen vermek zorunda. Aksi takdirde ortada Avrupa diye bir şey kalmayacak.” dedi.

Fransa ve İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşanan olaylara değinen Trump, sorunların temelinde göçmenlerin bulunduğunu öne sürdü. Göç politikalarında değişikliğe gidilmezse Avrupa Birliği’nin de varlığını sürdüremeyeceğini iddia etti.

MACRON’A SINIR ELEŞTİRİSİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u göç konusunda daha önce birçok kez uyardığını belirten Trump, “Fransa’daki olaylar eğitimle ilgili değil, göçmenlerle ilgili. Macron’un ülke sınırlarını çok önceden kapatması gerekiyordu.” ifadelerini kullandı.

Birçok ülkeden Fransa’ya ve Avrupa’nın diğer bölgelerine yoğun şekilde düzensiz göçmen geldiğini ileri süren Trump, olayların sıradan bir ayaklanma olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Fransa’da daha önce benzer gelişmelere tanık olmadığını belirterek olayları bir devrime benzetti ve Avrupa’daki göçmenlerin bulundukları ülkelerden çıkarılmasını savundu.

LE PEN’E DESTEK KAPISINI AÇIK BIRAKTI

Trump’a, Fransa’da gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerde aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen’i destekleyip desteklemeyeceği de soruldu. Le Pen ile daha önce tanışmadığını söyleyen Trump, kendisine haksızlık yapıldığını düşündüğünü belirterek olası desteğe kapıyı açık bıraktı.

Trump, “Açıkçası onu tanımıyorum, onunla hiç tanışmadım ama bana göre kendisine haksızlık yapıldı. Yaşanan bazı olaylardan sonra kendisi, kesinlikle muhafazakâr kesimin sesi hâline geldi.” dedi.

ZELENSKİY’YE ANLAŞMA ÇAĞRISI

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmesinde Moskova’nın anlaşmaya daha istekli olduğunu öne süren Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’ye çağrı yaptı.

Trump, “Zelenskiy’nin artık bir anlaşma yapmasını istiyoruz. İki yıl önce Oval Ofis’te yaptığımız küçük sohbet sırasında bir anlaşma yapabilirdi. Ukrayna’ya bu zamana kadar çok yardım ettim ama artık bu savaşı sona erdirip o gençlerin öldürülmesini engelleme zamanı geldi.” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy’nin savaşı sona erdirmek için adım atmaması halinde sürecin daha kötüye gideceğini savunan Trump, ABD ve Avrupa’nın Ukrayna’ya yaptığı harcamalara da değindi. “ABD, Ukrayna için bir servet harcadı, Avrupa da bir servet harcadı. Avrupa şu anda bundan bıkmış durumda.” dedi.

“BU SAVAŞ 3,5-4 SAATTE BİTERDİ”

Rusya’nın askerî kapasite, insan gücü ve silah kaynakları bakımından Ukrayna’dan çok daha büyük olduğunu savunan Trump, Moskova’nın savaşı sona erdirmek istediğini düşündüğünü söyledi.

Savaşın ilk dönemlerinde Rus tanklarının Kiev’e ilerleyişine de değinen Trump, bir komutanın tankları asfalt yol yerine toprak araziye yönlendirdiğini ve araçların çamura saplandığını ileri sürdü. Bu olay yaşanmasaydı savaşın çok kısa sürede sonuçlanabileceğini savunarak, “Yoksa bu savaş 3,5-4 saatte biterdi.” yorumunu yaptı.