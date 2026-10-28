ABD Dışişleri Bakanlığı, Brezilya’da seçimi Lula da Silva’ya karşı kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro ile ailesine vize verileceğini ve ülkeye girişlerine izin verileceğini doğruladı. Hakkında iki ayrı soruşturma bulunan Bolsonaro’nun, yurt dışına çıkış yasağına rağmen ülkesinden ayrıldığı ileri sürülmüştü.

AA- ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya’da devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu Luiz Inacio Lula da Silva’ya karşı kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro’nun ABD’ye gelmesine onay verebileceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili ise Bolsonaro ve ailesine vize verileceğini ve ülkeye girişlerine izin verileceğini doğruladı.

TRUMP: “ONAYLAYABİLİRİM, BENİM İÇİN BİR SORUN OLMAZ”

ABD Başkanı Donald Trump, Texas eyaletindeki seçim mitinginden dönüşünde, Maryland eyaletinde bulunan Joint Base Andrews Hava Üssü’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Flavio Bolsonaro’nun ABD’ye gelmesine onay verip vermeyeceğini sorması üzerine Trump, “Onaylayabilirim. Benim için bir sorun olmaz.” yanıtını verdi.

Trump, Brezilya’daki seçimleri “garip” olarak nitelendirirken seçim sürecinde herhangi bir tarafı desteklemediğini de söyledi.

ABD’DEN BOLSONARO AİLESİNE VİZE AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, muhabirin konuya ilişkin sorusuna yazılı yanıt verdi.

Açıklamada, Brezilya’da seçimleri kaybeden Flavio Bolsonaro ile ailesine vize verileceği ve ABD’ye girişlerine izin verileceği doğrulandı.

BOLSONARO’NUN ABD’YE GİTTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’ya karşı seçimleri kaybeden Senatör Flavio Bolsonaro’nun, hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağına ve pasaportunun iptal edilmesi kararına rağmen ABD’ye gittiği öne sürülmüştü.

Bolsonaro ailesine yakın kaynaklar, senatörün pasaportuna yönelik kısıtlama yürürlüğe girmeden hemen önce gizlilik içinde ABD’ye giden bir uçakla ülkeden ayrıldığını doğrulamıştı.

Lula da Silva ise Flavio Bolsonaro’nun yurt dışına çıkış yasağına rağmen ülkeyi terk etmesini “utanç verici” olarak nitelendirmişti.

BOLSONARO HAKKINDA İKİ AYRI SORUŞTURMA İDDİASI

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Federal Yüksek Mahkeme (STF), Flavio Bolsonaro hakkında, babasının hayatını konu alan Dark Horse (Karanlık At) adlı biyografik filmin yasa dışı finansmanına ilişkin iddialar kapsamında soruşturma yürütüyor.

O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri de Bolsonaro’nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında şüpheli olarak yer aldığını yazmıştı.