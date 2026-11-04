ABD Başkanı Donald Trump, ara seçimlerde Demokratların elde ettiği zaferin ardından açıklamalarda bulundu. Trump, “Ben oy pusulasında yoktum, olsaydım büyük farkla kazanırdık” dedi. Desteklediği adayların kayıplarının ardından Fox News'i suçlayan Trump, sosyal medya hesabında “VETO” yazılı bir şapka görseli paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminin en önemli sınavlarından biri olarak değerlendirilen ara seçimlerde oy sayımı sürerken ilk sonuçlar açıklanmaya başladı. Seçmenler, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 üyeli Senatonun 35 sandalyesi için sandık başına gitti.

İlk sonuçlarda Demokratlar her iki kanatta da Cumhuriyetçilerin önünde yer aldı. Açıklanan verilere göre Senatoda Demokratlar 50, Cumhuriyetçiler 38 sandalye elde etti. Temsilciler Meclisinde ise Demokratların sandalye sayısı 152, Cumhuriyetçilerin sandalye sayısı 98 olarak kayıtlara geçti.

Oy pusulasında kendi adının bulunmadığını vurgulayan Trump, “Seçim listesinde adım yoktu; olsaydı, ezici bir çoğunlukla kazanırdık!” ifadelerini kullandı. Parti içindeki performanslara ilişkin de “Bu adayların kazanma ve kaybetme nedenleri konusunda, hem olumlu hem de olumsuz yönleriyle bir siyasi yorumcu olacağım!” dedi.

FOX NEWS'İ SORUMLU TUTTU

Trump, Fox News'in eski New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'yu ekrana çıkarmasına tepki gösterdi. De Blasio'nun belediye başkanlığı dönemini hedef alan Trump, kanalın Demokrat muhaliflere yer vermesini seçim kayıplarıyla ilişkilendirdi.

Trump paylaşımında, “FoxNews, sürekli ve tutarlı bir şekilde aptal Demokrat muhalefeti ve daha da kötüsünü ekrana çıkararak bu kayıpların sorumluluğunu üstleniyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının ardından üzerinde “VETO” yazılı bir şapkanın görselini paylaşan Trump, daha önce Meclis ve Senato'nun kaybedilmesi durumunda “bay veto olacağım” demişti.

New media post from Donald J. Trump ( TS: Nov 3 2026, 11:40 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌​‍‍‍​​​‌​‍​‍‌​‍​​‍‌​‍‍‍‌‍‍‌​‌ https://t.co/tiDmYQLAMg — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 4, 2026

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"FoxNews, neden New York Şehri tarihinin en kötü belediye başkanı olan Bill de Blasio’yu ekrana çıkarıp bir deli gibi bağırıp çağırmasına izin veriyor? De Blasio şehri utanç içinde terk etti ve yol açtığı zarar hesaplanamaz boyuttaydı — Şehir bir daha asla eskisi gibi olmadı, ama şimdi de bize Amerika’yı nasıl yönetmemiz gerektiğini anlatıyor. FoxNews, sürekli ve tutarlı bir şekilde aptal Demokrat muhalefeti ve daha da kötüsünü ekrana çıkararak bu kayıpların sorumluluğunu üstleniyor."

BEYAZ SARAY'DAN TRUMP'A DESTEK

Ara seçimlerde Trump'ın özenle belirlediği adayların birçoğunun sandıktan yenilgiyle ayrılmasının ardından, salı günü erken saatlerde CNN'e konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, seçim sonuçlarının sorumluluğunu başkana değil, adayların kişisel performanslarına bağladı.

Yetkili, açıklamasında, "Başkan Trump, seçim listesindeki birçok adayı, adayların kendilerinin yaptığından daha iyi bir şekilde destekledi" dedi.

2024 seçimlerinde yedi kritik eyaletin tamamını Cumhuriyetçilerin kontrolüne geçirmeyi başaran Trump, bu seçimlerde partisinin kalesi olarak görülen Güney Karolina, Kuzey Karolina, Ohio ve Teksas gibi eyaletlerde yaşanan kayıplarla karşı karşıya kaldı.

Trump'ın bizzat belirlediği adaylardan Ken Paxton'ın Teksas'ta, Darline Graham'ın ise Güney Karolina'da kaybetmesi, Demokratların geleneksel olarak Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu bu eyaletlerde uzun yıllar sonra Senato koltukları kazanmasına yol açtı. Bu sonuçlar, Cumhuriyetçilerin Senato'daki hâkimiyetini koruma ihtimalini de tehlikeye soktu.

Seçmenler, Trump'ın fiyat artışlarına yol açtığı belirtilen gümrük vergilerini savunmasına ve İran'la savaşa ilişkin tutumuna rağmen, Kuzey Karolina ve Ohio'da da koltukların el değiştirmesi yönünde oy kullandı. Trump'ın seçim kampanyası boyunca sandıkta kendisi de adaymış gibi değerlendirilmesi yönündeki çağrıları da seçim sonuçlarını değiştirmedi.

TRUMP İÇİN AZİL SÜRECİ GÜNDEME GELEBİLİR Mİ?

Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde Kongre'nin kontrolünü kaybetmesi halinde, Trump'ın görev süresinin kalan bölümünde Demokratların öncülük edeceği soruşturmalarla karşı karşıya kalabileceği değerlendiriliyor. Bu siyasi tablonun, Trump hakkında yeni bir azil sürecini de gündeme getirebileceği belirtiliyor.

Öte yandan, siyasi gündemin 2028 başkanlık seçimlerine çevrilmesiyle birlikte Trump'ın yerini almak için yarışacak Cumhuriyetçi ve Demokrat isimlerin de öne çıkması bekleniyor.

Seçim sonuçlarını Beyaz Saray'da danışmanları ve kabine üyeleriyle birlikte takip eden Trump'ın, siyasi gücünün azalabileceği ve görev süresinin kalan bölümünde daha fazla siyasi baskıyla karşılaşabileceği yorumları yapılıyor.

ABD kamuoyu ise ara seçimlerin ardından Trump yönetiminin nasıl bir yol izleyeceğini ve Kongre'deki yeni dengelerin ülke siyasetini nasıl etkileyeceğini takip ediyor.