ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada İsrail'de destek oranının yüzde 99 olduğunu öne sürerek, “Bu iş bittiğinde İsrail'e gidip başbakan olabilirim” dedi. Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek için askeri güç kullanmakta tereddüt etmeyeceğini, Küba için de bu seçeneği değerlendireceğini söyledi.

ANKA- ABD Başkanı Donald Trump, yaptıklarıyla İsrail kamuoyunda güçlü bir desteğe sahip olduğunu belirterek, "İsrail'de destek oranım yüzde 99, oradaki en popüler kişiyim. Bu iş bittiğinde İsrail'e gidip başbakan olabilirim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Salem News Channel isimli televizyon kanalına bir röportaj verdi. Trump, İsrail'e her zaman güçlü destek verdiğini dile getirerek bu durumun değişmediğini ve kendisinin halen "En İsrail destekçisi ABD başkanlarından" olduğunu söyledi. Yaptıklarıyla İsrail kamuoyunda güçlü bir desteğe sahip olduğunu ifade eden Trump, "İsrail'de destek oranım yüzde 99, oradaki en popüler kişiyim. Bu iş bittiğinde İsrail'e gidip başbakan olabilirim" ifadelerini kullandı.

İran'da rejiminin çökmesi 26 ay sürecek olsa bile ABD ablukasını sürdürmeye kararlı olup olmadığı sorulduğunda Trump, "Rejim zaten çöküyor, kendi basınlarında yansıttıkları tablo, gerçeklerden çok farklı" dedi. Trump, "Yüzde 301 oranında enflasyonları var. Ekonomileri bitti. Askerlerine maaş ödeyemiyorlar. Orduları mahvolmuş durumda. Donanmaları yok oldu, hava kuvvetleri de öyle" diye konuştu.

"BEŞ AYDIR TEK BİR ASKERİMİZİ BİLE KAYBETMEDİK"

İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek için askeri güce başvurma konusunda tereddüt edip etmeyeceğine yönelik soru üzerine Trump, "Hayır, hiç tereddüt etmem. Şu anda bu konuda gayet iyi gidiyoruz" yanıtını verdi. ABD'nin son aylarda hiçbir kayıp vermediğini ileri süren Trump, "Beş aydır tek bir askerimizi bile kaybetmedik ve Körfez'i biz kontrol ediyoruz. Tamamen bizim kontrolümüzde" dedi.

Trump, İran'a yönelik kapsamlı askeri operasyonlara dönüp dönmeme konusundaki soruyu, "Olabilir" şeklinde yanıtladı. İran konusunda "çok iyi gittiklerini" kaydeden Trump, Hürmüz Boğazı'ndan savaş öncesi döneme kıyasla daha fazla petrol geçirdiklerini dile getirdi. İran'daki savaşın kendileri için kolay olduğunu ifade eden Trump, "Venezuela'yı kazandık ve Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyoruz. Boğaz tamamen kontrolümüz altında" şeklinde konuştu. Trump, İran savaşını ne zaman isterlerse o zaman kazanabileceklerini ve bu zamanlamanın kendilerine ait olduğunu söyleyerek, "Şu anda savaşı kazanma sürecinin ortasındayız" dedi.

"KÜBA MESELESİNİ HALLETMEK İSTİYORUM"

Küba'ya askeri bir müdahalede bulunulup bulunulmayacağı sorulan Trump, "Görevden ayrılmadan önce Küba meselesini halletmek istiyorum" karşılığını verdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Küba ile ilgili süreci oldukça iyi yönettiğini ve gerekenleri yaptığını kaydeden Trump, "Durumu çok yakından takip ediyoruz. Durum oldukça kötü gidiyor, Küba başarısız bir ülke" ifadelerini kullandı.



