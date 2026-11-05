Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Kadıköy'de konuk ettiği Liverpool'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Beş gole sahne olan karşılaşmanın ardından TRT spikeri Hünkar Mutlu'nun Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola'ya yönelik sözleri gündem oldu.

LIVERPOOL'UN İKİNCİ GOLÜNÜN ARDINDAN GÜLÜMSEMİŞTİ

Karşılaşmada Liverpool'un 2-1 öne geçtiği golün ardından yayıncı kuruluşun kameraları teknik direktör Andoni Iraola'ya çevrildi. İspanyol teknik adamın golün ardından gülümsediği görüldü.

Ancak mücadeleyi bırakmayan Fenerbahçe, rakibi karşısında geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

TRT SPİKERİNDEN IRAOLA'YA: "SON GÜLEN İYİ GÜLER!"

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından TRT spikeri Hünkar Mutlu, Liverpool'un ikinci golünden sonra ekrana gelen görüntüleri hatırlatarak Iraola'ya göndermede bulundu.

Mutlu, canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Ve Iraola! Iraola sana da bir çift sözümüz var; o ikinci golde güldün ya, son gülen iyi güler Iraola, son gülen iyi güler Liverpool! Fenerbahçe son düdükle gülüyor işte böyle! Fenerbahçe kazanıyor"

FENERBAHÇE'NİN GALİBİYETİNE SPİKERİN SÖZLERİ DAMGA VURDU

Fenerbahçe'nin Liverpool karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından Hünkar Mutlu'nun sözleri karşılaşmanın öne çıkan anları arasında yer aldı.

Özellikle Iraola'nın ikinci gol sonrasındaki gülümsemesine yaptığı gönderme dikkat çekerken, spikerin "Son gülen iyi güler" sözleri maçın bitişine damga vurdu.