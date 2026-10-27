Trafik ışıklarında kullanılan kırmızı, sarı ve yeşil renkler, sürücülere farklı trafik hareketlerini bildirmek için standartlaşmış işaretler arasında yer alıyor. Renklerin seçimi, görünürlük ve güvenli iletişim ihtiyacıyla bağlantılı.

Trafik ışıkları, araç ve yaya hareketlerinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Kırmızı ışık durmayı, yeşil ışık hareket etmenin serbest olduğunu, sarı ışık ise sinyal değişiminin yaklaştığını bildiriyor. Sürücülerin her durumda kavşak ve çevre koşullarını dikkate alması gerekiyor.

Renklerin kullanımı, trafik sistemlerinin dünya genelinde daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacıyla standartlaştırıldı. Kırmızı renk, uzun süredir tehlike ve durma işareti olarak kullanılırken yeşil, hareket için izin anlamında yerleşti. Sarı ise geçiş dönemine ilişkin uyarı işlevi görüyor.

Trafik ışıklarının anlamını bilmek kadar, ışık değişirken güvenli duruş mesafesini korumak da önemli. Sarı ışık, hızlanarak kavşağı geçmek için bir çağrı olarak değerlendirilmemeli; sürücüler trafik kurallarına ve yol güvenliğine uygun hareket etmeli.