Trafik cezasının hatalı düzenlendiğini düşünen sürücüler, belirlenen yasal süre içerisinde itiraz hakkını kullanabiliyor. Plaka, konum, araç bilgileri veya ihlal tespitiyle ilgili hatalar itiraz gerekçeleri arasında yer alabiliyor.

Trafik kurallarının ihlal edilmesi halinde sürücülere idari para cezası uygulanabiliyor. Ancak bazı durumlarda vatandaşlar kendilerine gönderilen cezanın hatalı olduğunu düşünebiliyor.

Plakanın yanlış okunması, araç bilgilerinin uyuşmaması veya ihlal tespitine ilişkin teknik sorunlar, itiraz sürecini gündeme getirebiliyor.

Trafik idari para cezalarına karşı başvurulacak hukuki yol ve süre, cezanın niteliğine göre değerlendirilmesi gereken konular arasında bulunuyor.

TRAFİK CEZASINA KAÇ GÜNDE İTİRAZ EDİLEBİLİR?

Genel olarak idari yaptırım kararlarına karşı tebliğ veya tefhim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde sulh ceza hâkimliğine başvurulabiliyor.

Bu sürenin geçirilmesi halinde itiraz hakkı bakımından önemli sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bu nedenle ceza tebligatının tarihi dikkatle kontrol edilmeli.

Başvuruda cezanın neden hatalı olduğu açıkça anlatılmalı ve iddiayı destekleyen belgeler sunulmalı.

HANGİ BELGELER İTİRAZI DESTEKLEYEBİLİR?

Araç sahibinin elinde bulunan fotoğraflar, kamera görüntüleri, araç konum bilgileri ve diğer resmi kayıtlar itirazın değerlendirilmesinde kullanılabiliyor.

Örneğin cezanın düzenlendiği saatte aracın farklı bir yerde bulunduğunu gösteren güvenilir kayıtlar, somut olayın değerlendirilmesine yardımcı olabiliyor.

Ancak her itirazın kabul edilmesi söz konusu değil. Karar, sunulan deliller ve ilgili mevzuat çerçevesinde veriliyor.