2026 yılı tarifelerine uygulanacak yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı doğrultusunda, 2027 yılından itibaren geçerli olacak trafik cezası tutarları hesaplandı.
Mevzuata göre cezalara uygulanacak artış oranını değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda bulunurken, mevcut oran üzerinden düzenlenen yeni ceza listesi yayımlandı.
TRAFİK İHLALLERİ VE YÜKSEK TUTARLI CEZALAR
Trafik güvenliğini doğrudan tehlikeye atan eylemlere yönelik yaptırımlar artırıldı. Yeni tarifeye göre en yüksek para cezaları şu şekilde güncellendi:
-Drift Atma: 140.000 TL'den 178.962 TL'ye çıktı.
-Sahte Plaka Kullanma: 140.000 TL'den 178.962 TL'ye yükseldi.
-Makas Atma: 90.000 TL'den 115.047 TL oldu.
-Plakasız Araç Kullanma: 46.000 TL'den 58.801,8 TL seviyesine ulaştı.
-Emniyet Şeridi İhlali: 20.000 TL'den 25.566 TL'ye yükseldi.
ŞEHİR İÇİ VE GENEL TRAFİK KURAL İHLALLERİ
Günlük trafikte sıkça karşılaşılan kural ihlallerine uygulanacak yeni ceza tutarları:
-Kırmızı Işık İhlali: 5.000 TL'den 6.391,5 TL'ye çıktı.
-Seyir Halinde Telefonla Konuşma: 5.000 TL'den 6.391,5 TL'ye yükseldi.
-Yaya Geçidi Önceliği İhlali: 5.662 TL'den 7.237,7 TL oldu.
-Emniyetsiz Araç Kullanma: 5.662 TL'den 7.237,7 TL seviyesine ulaştı.
-Hatalı Sollama: 2.719 TL'den 3.475,7 TL'ye çıktı.
-Muayenesiz Araç Kullanma: 2.719 TL'den 3.475,7 TL oldu.
-Kask Takmama: 2.500 TL'den 3.195,75 TL'ye yükseldi.
-Hatalı Park: 1.246 TL'den 1.592,8 TL oldu.
-Yüksek Sesle Müzik / Gürültü: 3.000 TL'den 3.834,9 TL'ye çıktı.
-U Dönüşü Kurallarına Uymama: 1.000 TL'den 1.278,3 TL seviyesine geldi.
YERLEŞİM YERİ İÇİ HIZ SINIRI İHLAL TARİFELERİ
Şehir içi yollarda hız limitlerinin aşılması durumunda uygulanacak kademeli ceza baremleri:
6-10 km/s aşım: 2.000 TL'den 2.556,6 TL'ye
11-15 km/s aşım: 4.000 TL'den 5.113,2 TL'ye
16-20 km/s aşım: 6.000 TL'den 7.669,8 TL'ye
21-25 km/s aşım: 8.000 TL'den 10.226,4 TL'ye
26-35 km/s aşım: 12.000 TL'den 15.339,6 TL'ye
36-45 km/s aşım: 15.000 TL'den 19.174,5 TL'ye
46-55 km/s aşım: 20.000 TL'den 25.566 TL'ye
56-65 km/s aşım: 25.000 TL'den 31.957,5 TL'ye
66 km/s ve üzeri aşım: 30.000 TL'den 38.349 TL'ye yükseldi.
YERLEŞİM YERİ DIŞI HIZ SINIRI İHLAL TARİFELERİ
Şehirler arası yollarda ve otoyollarda belirlenen sınırların aşılması halinde geçerli olacak tarifeler:
11-15 km/s aşım: 2.000 TL'den 2.556,6 TL'ye
16-20 km/s aşım: 4.000 TL'den 5.113,2 TL'ye
21-25 km/s aşım: 6.000 TL'den 7.669,8 TL'ye
26-30 km/s aşım: 8.000 TL'den 10.226,4 TL'ye
31-40 km/s aşım: 12.000 TL'den 15.339,6 TL'ye
41-50 km/s aşım: 15.000 TL'den 19.174,5 TL'ye
51-60 km/s aşım: 20.000 TL'den 25.566 TL'ye
61-70 km/s aşım: 25.000 TL'den 31.957,5 TL'ye
71 km/s ve üzeri aşım: 30.000 TL'den 38.349 TL'ye çıktı.