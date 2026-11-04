Trafik cezalarında yeni tarife: A’dan Z’ye zamlı ödenecek

Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak belirlenmesiyle 2027 yılı trafik cezası tarifesi netleşti. En yüksek artışlar drift atma ve sahte plaka kullanımına uygulanırken, hız sınırı ve kural ihlallerine yönelik yeni yaptırımlar belli oldu.