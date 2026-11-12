Bilim insanlarının ABD'deki 108 bin kişi üzerinde gerçekleştirdiği bir araştırma, trafik gürültüsünün yeni bir zararını ortaya çıkardı. Trafik gürültüsünün yüksek olduğu bölgelerde yaşayan kişilerde dinlenme ve uyku saatlerinde rahatlamanın zorlaşması sebebiyle kalp ve damar hastalıkları riskinin yüzde 10 arttığı tespit edildi.

Trafik yoğunluğu ve araçlardan kaynaklanan gürültü, kent yaşamının önemli sorunları arasında yer alıyor. Günlük hayatın bir parçası haline gelen trafik seslerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin yapılan yeni bir araştırma ise dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

ABD’de 108 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen bilimsel araştırmada, trafik gürültüsünün kalp ve damar sağlığıyla ilişkisi incelendi. Araştırma sonuçlarına göre, trafik gürültüsünün yoğun olduğu bölgelerde yaşayan kişilerde kalp ve damar hastalıkları riskinin yüzde 10 daha yüksek olduğu belirlendi.

GÜRÜLTÜ UYKU DÜZENİNİ DE ETKİLİYOR

Araştırmada, trafik seslerinin özellikle dinlenme ve uyku saatlerinde vücudun rahatlamasını zorlaştırabileceğine dikkat çekildi. Sürekli gürültüye maruz kalmanın dinlenme sürecini olumsuz etkileyebildiği ve bunun kalp sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirildi.

Özellikle ana yolların, yoğun trafik güzergahlarının ve araç hareketliliğinin fazla olduğu bölgelerde yaşayan kişiler, günün farklı saatlerinde trafik gürültüsüne maruz kalabiliyor.

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI RİSKİ YÜZDE 10 DAHA YÜKSEK

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri, trafik gürültüsünün yoğun olduğu bölgelerde yaşayan kişilerde kalp ve damar hastalıkları riskinin yüzde 10 artması oldu.

Bulgular, trafik gürültüsünün yalnızca rahatsız edici bir çevresel unsur olmadığını, aynı zamanda halk sağlığı açısından da dikkate alınması gereken bir konu olduğunu ortaya koydu.