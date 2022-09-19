Trabzonspor duvarı yıktı

Medical Park Stadı’nda uzun bir sonra gündüz maçında tribünlerde yer yer boşluklar vardı. Abdullah Avcı bu sezon ‘önce emniyet’ kuralını unutup gole yönelik 11’lerle sahaya çıkmaya başladı. Gaziantep karşısında rahat kazanırız havası ile maça başlandı, fakat rakibin ilk atağı 2. dakikada gol oldu. Golün şaşkınlığını üzerinden atamadan Trabzon 2-0 geriye düştü.

Gaziantep her maçında olduğu gibi öne geçtikten sonra “Gel kurt beni ye” dedi. Kendi ceza sahası önüne duvar ördü. Pozisyon üretmekte zorlanan Trabzon 10. dakikadan sona maçı tek kaleye çevirdi. Kanatlarını kullanamayan, pivot santrforu olmayan Trabzon karşısında Erol Bulut hücum oyuncularını da sahadan alınca Trabzon’un galibiyeti kaçınılmaz oldu.

Not: Hakemler Süper Lig kalitesinin altında S.O.S vermeye devam ediyor.