Japonya’daki müzik mağazası zinciri Tower Records, alışveriş sitesine yetkisiz erişim sonucu yaklaşık 11 milyon kişisel verinin ele geçirildiğini duyurdu. Şirket, e-posta ve teslimat adreslerinin de bulunduğu sızıntıdan kredi kartı bilgilerinin etkilenmediğini bildirdi.

Japonya’da faaliyet gösteren müzik mağazası zinciri Tower Records, alışveriş sitesine yönelik siber saldırıda yaklaşık 11 milyon kişisel verinin ele geçirildiğini açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre, 19 Kasım’da tespit edilen güvenlik ihlalinde müşterilerin e-posta adresleri, üyelik bilgileri ve ürün teslimat adresleri sızdırıldı. Kredi kartı bilgilerinin ise ihlalden etkilenmediği bildirildi.

Tower Records, 21 Kasım itibarıyla ele geçirilen verilerin kötüye kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir ikincil zararın doğrulanmadığını belirtti.

MÜŞTERİLERE ŞÜPHELİ E-POSTA UYARISI

Şirket, müşterilerinden şüpheli e-postaları ve bu iletilere eklenen dosyaları açmamalarını istedi. Ayrıca kredi kartı bilgilerinin şüpheli internet platformlarına girilmemesi uyarısında bulundu.