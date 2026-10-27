DHA- Muş'un Hasköy ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada emekli polis İrfan Buldu, kardeşi Ersin Buldu'yu öldürdü, 3 kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti.

Olay, Hasköy ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Emekli polis İrfan Buldu, kardeşi Ersin Buldu, yengesi Semine Buldu ve yeğenleri Ferhat Eren Buldu ile Hüseyin Buldu'ya silahla ateş etti. Ardından aynı silahla kendini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İrfan Buldu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Ersin Buldu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.